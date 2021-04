天能动力（0819.HK）纳入恒生沪深港智能及电动车指数

香港, 2021年4月8日 - (亚太商讯) - 近日,恒生指数公司推出恒生沪深港智能及电动车指数等四项新指数。中国新能源动力电池行业领军企业天能动力(0819.HK)被纳入恒生沪深港智能及电动车指数,同时也是唯一一家入选该指数的港股电池行业上市公司。一同被纳入该指数的还有比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、上汽集团等公司。



















此次天能动力获纳入恒生沪深港智能及电动车指数,充分体现了业界和投资人对新能源领域的关注,以及对天能绿色发展成果的肯定。自2007年上市以来,天能动力凭借优异的业绩表现和强劲的行业竞争力,屡屡获得市场认可,荣获了最佳能源与资源股公司、最具投资价值上市公司等荣誉。



恒生指数是香港乃至国际股票市场最具影响力的指数之一,恒生沪深港智能及电动车指数目的是追踪智能驾驶和电动汽车价值链中的沪深港上市公司的表现,公司市值排名最高的30余家公司会被选为成份股公司,要求公司收入中至少40%合计来自于智能及电动车相关的RBICS第六级子行业,如锂化合物制造、电气系统和设备制造、其他发动机和控制部件制造等。



天能动力坚持科技创新驱动绿色发展理念,形成较全面的电池技术体系。在“天能 更多可能”2021新品发布会上,天能众多科技创新产品集中亮相,其中行业首发的纳米碳晶电池尤为引人瞩目,这标志着天能在铅酸电池领域再次获得新突破。天能纳米碳晶电池在容量储备、电池功率、循环寿命、充电速度上都得到了更高的提升和优化,通过优选性质稳定、耐腐蚀性强的贵金属元素,与碳纳米管通过溶胶凝胶法合成的纳米碳晶材料,赋予电池优异的导电性能和电容性能,同时改变了电池内阻及充放电性能,真正实现了电池省电跑更远。天能纳米碳晶电池在强化超强动力和续航能力的基础上,运用行业前沿新型工艺——720°双轴立体真空混膏工艺,开启行业的科技发展新时代。这项前沿工艺给传统电池行业带来重大革命性突破,实现了电池性能的6大突破:全生命周期总容量提升29%,电池功率性能提升25%,循环使用寿命提高20%,-18℃低温容量提升10%以上,充电速度提升233%,使用成本降低20%。



目前天能携手世界500强公司道达尔旗下公司帅福得集团(SAFT Group),在锂离子电池领域开展国际合作。公司积极投入锂离子电池的技术研发及产业化项目,已形成圆柱、方形铝壳以及软包电池多种产品形态,并已掌握多种高性能正负极材料和高安全隔膜的应用技术,协同帅福得集团成熟的技术体系有效提升了锂离子电池产品的比能量、倍率和循环等性能。天能股份(688819.SH)此次登陆科创板,共募集资金超过48亿元,将主要用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目等。这其中,高能动力锂电池电芯及PACK项目颇受外界关注。



同时天能开展产业链上下游协同创新,最大化整合资源,满足市场需求,加快推出适应各种消费群体的差异化产品和解决方案,进一步发掘新市场新空间,在新能源电池、新材料等核心技术方面攻关突破,加快燃料电池产业化进程,天能将在绿色能源科技领域既着眼现阶段产业需求,也放眼前瞻性的技术研究。



今年2月7日,天能股份全资设立浙江天能氢能源科技有限公司,注册资金5000万元。该公司的经营范围包含:新兴能源技术研发;电池制造及销售;汽车零部件研发及零售;汽车零部件及配件制造等。事实上,天能目前已经对氢能领域开展研发。公开资料显示,该公司正推动氢燃料电池核心技术突破及产业化发展,自2018年以来已成功研发了30kW、40kW、60kW、80kW石墨板电堆。



可再生能源和储能项目大力推动了储能行业的发展,已有9省份优先考虑配置储能的项目。目前,天能已建成非洲光伏储能离网项目、冈比亚总统别墅光储系统等多个项目。浙江省首批在建的仅4个电网侧储能电站项目,天能参与了“长兴10千伏雉城储能电站”和“衢州灰坪乡大麦源村0.4千伏储能电站项目”两个项目。天能积极探索智慧能源发展,推进储能应用场景延伸,天能的大型“充电宝”不仅为城市电网安全运行提供保障,同时也为乡村电力储备提供了系统解决方案,真正做到提升能源利用效率,实现绿色可持续发展。



随着国家碳达峰、碳中和目标的稳步推进,清洁能源发展进入加速度。天能作为行业领军企业,将积极响应国家绿色低碳循环发展理念,推动节能减排。电动轻型车动力电池和电网侧储能电站的广泛应用契合城乡一体化均衡发展的战略需求,为乡村振兴、民生经济和新经济等做出了贡献。同时新能源汽车后市场迎来大发展,动力电池回收产业成为行业新焦点,集团积极履行生产者责任延伸义务,打造二次电池行业集“回收—冶炼—再生产”于一体的绿色循环产业链,实现电池产品全生命周期管理,用自身力量带动产业链的绿色发展。



此前,天能动力公布2020年业绩报告,全年实现销售收入535.25亿元,较上年同期增长31.79%;归母净利润24.77亿元,较上年同期增长47.28%;平均净资产收益率为29.91%,整体高质量发展势头强劲。





