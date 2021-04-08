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Thursday, 8 April 2021, 16:29 HKT/SGT
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来源 Hong Kong Digital Asset Exchange
香港数字资产交易所推出香港首个数码艺术品NFT一站式交易平台
科技结合艺术 助力数码艺术品市场发展

香港, 2021年4月8日 - (亚太商讯)  - 香港首间结合网上及大型实体交易所香港数字资产交易所（「交易所」或「HKD.com」）公布，计划推出香港首个数码艺术品NFT「非同质化代币」（Non-Fungible Token）一站式交易平台，预计今年第三季将会隆重推出。届时，将会是香港首个引入该区块链技术并且提供NFT买卖的数字资产交易所。


香港数字资产交易所创办人兼行政总裁杨凯文先生介绍NFT交易平台的详情。


数码加密资产热潮席卷全球，近期火热的NFT在国际市场成为热话，HKD.com早着先机，率先把该项国际热门区块链应用引入本港，计划推出香港数字资产交易所NFT交易平台（暂名），向艺术家提供一个网上作品发布、推广、交易及支付的平台，产品类别多样化，包括数码艺术品、动画、音乐、电影类加密收藏品等。于交易平台上，用户可透过公开发售或竞价方式进行交易，并进行代币买卖和交换，而艺术家亦可通过交易平台发布自己的数码艺术品。付款途径方面，香港数字资产交易所支持多国法定货币、主流数字货币，以及具有场外法定货币交易服务。另外，同时提供实体店展销场地服务，供艺术家举行在线线下展览或发布会等，实行提供完善的一站式服务。

香港数字资产交易所创办人兼行政总裁杨凯文先生表示，眼见香港现时数码创作市场缺乏一个具公信力的交易流通平台，因此决意将发展NFT业务并在HKD.com推出相关的交易平台，助力本地艺术家才华增值，推动艺术界发展。

NFT是种新形态的数码资产，目前主要是基于区块链上发行的数字内容，包括数码设计、数码音乐、数码影片等数码创作。透过区块链技术产生独一无二的标记，用作认证数码化的作品主人的拥有权。NFT可使用的范围相当广泛，目前特别在艺术界的应用及增长速度最快。

关于香港数字资产交易所
香港数字资产交易所（HKD.com）于香港创立，是一个面向全球的世界级数字资产交易平台。HKD.com致力将数字货币实体化及普及化，除了保安严谨的在线数字货币交易平台外，亦于香港核心商业地段设立面积近10,000平方呎的数字资产交易实体店，堪称香港最具规模的数字资产交易所之一。HKD.com计划在全港各区设立数字货币ATM柜员机，并推出POS终端机，将数字货币推广至合作的零售伙伴作消费扣帐，为投资者提供更方便、可靠及具实力的数字金融平台体验。

网址：https://www.hkd.com/

传媒垂询：
香港亚洲文化传播有限公司
电话：（852）5578 2791


话题 Press release summary

部门 金融, FX & Digital Currencies
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