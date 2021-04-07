香港董事学会建议设立董事身分标识符制度



香港, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 政府计划提交附属法例，实施《公司条例》中关于公司登记册内个人资料只可在具有合法目的及有必要时被查阅的条文。香港董事学会赞同新查册安排。



新安排下，查册并不会被禁止。《公司条例》仍允许公众查阅公司登记册的数据，前提是查阅目的符合条例规定。《公司条例》通过时，已订明公司登记册资料只应就第45（1）条所规定的目的进行查阅。



查册的一个主要目的，在于确定某公司的董事的身分。



新安排下，董事可以指明在公司登记册显示一个「通讯地址」，而身分识别号码只会部分显示。有这些信息，在一般情形下已经可以让查册人士取得足够信息确立董事身分。为一般法律程序而向董事送达文件，公司的注册地址或董事提供的另一指明作送达用途的地址已经足够。



新安排下，亦会有机制允许「指明人士」（例如，公司小股东，金融机构，某些专业团体，追讨欠薪的雇员等）申请颁令以取得董事的通常住址及身分识别号码的全部，法庭在合适情况下可以批准披露该等数据。公司注册处在未能透过通讯地址与董事取得联络时，也可以披露其通常住址。政府部门及执法机关也可以透过公司注册处取得董事的完整个人资料，进行执法工作。



香港董事学会一直以来认同公司董事须接受问责，然而这问责不须凭借公开取览董事的个人住址和身分证明号码的全部来实现。关键是有渠道确立董事的身分。新安排下，公众有渠道取得数据，足够避免董事逃避问责逍遥法外。



我们仍可以向其它国家地区学习，制定更容易查证董事身分而不会滥用个人资料的机制。我们可以效法澳洲，向每位董事发出正式的、个人的「董事身分标识符」Director Identification Number (DIN)，在其生平任职董事的事业单位都必须用同一DIN核实认证，可以更容易追踪同一董事于不同时期在不同的事业单位的参与。能方便追踪，可以更有效打击防范董事关一公司开另一公司逃避欠薪等的「凤凰活动」，令涉事董事更难躲避追究。



但对于忠诚履职的董事而言，「董事身分标识符」DIN不会是负担，还可以是其个人信誉的象征。



香港董事学会简介

香港董事学会（简称“HKIoD”或「学会」）为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就；为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础，学会致力为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化，采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员，该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。网址 http://www.hkiod.com.



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