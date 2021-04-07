Wednesday, 7 April 2021, 14:16 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦控股与有线宽带成为策略伙伴 「新零售+新媒体」打造大循环经济

香港, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」）(股票编号653.HK）于4月1日发布公告，宣布与有线宽带通讯有限公司(「有线宽带」)(股票编号1097.HK) 就利用集团及有线宽带各自的优势在电子商务及广告领域建立商业合作关系，成为策略伙伴。



卓悦集团执行董事赵丽娟及有线宽带通讯有限公司财务总裁及公司秘书郭子健于日前就双方成为策略伙伴进行签约仪式。



在新经济下，卓悦及有线宽带双方将携手开拓新商机，主要为推广卓悦香港猫电商平台。双方的合作将可充分发挥各自在品牌、电子商务、广告领域、业态营运及智能科技等方面的优势，同时共同利用集团科技大数据、移动支付等数字化工具，把业务拓展至大湾区市场，推动行业升级，打造大循环新经济。



卓悦控股有限公司主席陈健文先生表示：「我们很高兴与有线宽带订立策略伙伴关系。有线宽带是香港领先的新媒体公司，亦是智能家庭平台，是次『新零售+新媒体』的合作将能擦出火花，为我们的科技及电商共融发展，加速推动卓悦电商平台在中国内地及东南亚国家的发展步伐。若合作事项一经落实，将可令集团进一步优化其电子商务零售及相关发展，增强其盈利能力，并为股东带来更为丰厚之回报。卓悦将着力探索数字经济新业态，积极开展数码化转型与创新。」



随着电子商务于新冠肺炎疫情期间受欢迎程度日渐提升，自去年初起，卓悦已从传统的化妆品零售商升级为全球化电子商务企业。卓悦秉承「客户第一」的理念，致力为消费者提供国际化产品和专业服务。2021年，集团全力发展「卓悦香港猫」网店，除美妆外，集团积极引入更多生活百货、健康产品及小家电等，以丰富集团的多元产品组合，为本港及中国内地客户带来 「Beauty, Health, Beautiful Life」 的美好体验，同时协助本港商家进军内地市场。



有关卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团，现于香港及澳门共设有25间线下零售店，同时在天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等共44个中国内地及海外渠道平台作线上零售，共销售往34个国家。卓悦现时自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Bonjour Holdings Limited Mar 15, 2021 15:35 HKT/SGT 卓悦香港猫网店伙拍亚洲领先初创支付平台Atome Sept 11, 2020 17:29 HKT/SGT 卓悦投资新加坡社交商务软件初创企业 Oct 5, 2010 11:04 HKT/SGT 卓悦控股发表5大策略维系集团盈利高增长 更多新闻 >>