Wednesday, 7 April 2021, 08:40 HKT/SGT Share: 宝新金融：中广核矿业(1164.HK)受惠天然铀行业复苏，极具增长空间

香港, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 2021年4月1日，宝新金融发布了铀矿开采行业和中广核矿业(1164.HK)研究报告，报告指出，目前公司的市账率较同业有所折让，因此认为其上升空间更大，首予「买入」评级，基于DCF 模型（使用14％的加权平均资本成本）给予0.86 港币/股的目标价。



报告中提及，截至2020年12月31日，集团持有Semizbayu-U 49%的股权和49%的产品承购权 (Semizbay-U 余下51%股权由哈原工拥有，该铀生产商为全球最大，占全球供应量的22%。) 另外，集团现时持有Fission Uranium Corp 16.74%的股权，据「露天+地下联合开采」的预可行性研究报告，PLS项目总资源量约1.4亿磅U3O8，平均品位1.64%，比全球平均水平高出50倍。其次，集团早于2019年初对CGN Global进行了收购，扩大了业务版图，成功达至国际化销售模式。此外，集团就收购Ortalyk LLP奥公司不超过49%权益的项目取得进展，与Kazatomprom 在2021年6月30日前完成项目交割达成原则性意向。届时，预期承购量将达到1,900吨/年(相比目前的588吨)。



该行表示，中广核矿业拥有拥优质矿山资产，成本竞争力极大。Semizbay-U (谢公司)的地质条件适合采用原位浸出(ISL)方法，平均运营成本为15-17美元/磅，成本竞争力明显。Fission PLS项目铀矿平均等级为1.64%U，比全球平均水平高出50倍，项目成本为7.18美元/磅，比现行项目成本还要低，預期成为世界上运营成本最低的矿山之一。Ortalyk LLP矿的生产成本为11-14美元/磅，是现有成本的三分之二，此外，哈萨克斯坦斯坦在劳工、服务成本等方面相对较低，为铀生产提供显着的成本优势。



在行业需求部分，改行回顾了核电过去的发展、目前世界各地的采用水平、以及它在未来全球碳中和时代的定位。目前，核电占全球总发电量的10%，业界普遍的共识是，提高核能的效用对实现2050年零净排放的目标至关重要。在中国，研究报告指出若要在2060年以前实现碳中和目标，新能源和可再生能源占能源消费总量的比例必须提高到80%，其中核能使用量预计比2025年增长382%。由于核能在电网稳定性方面的优势，改行相信核电在清洁能源的结构中将发挥中流砥柱的作用，对全球发电量的贡献将远远超过10%。



在供应方面，由于目前价格水平不足以支持铀长期生产，世界各地的主要天然铀生产商一直在减少和暂停生产。新冠疫情下全球铀矿生产中断进一步加剧了供应短缺。随着铀供应的减少，加上储量枯竭、长贸合约到期和矿山勘探投资水平低迷，将给铀价格带来上行压力。



从长远来看，铀的需求将超过供应，故此供应缺口将持续加剧。该行认为天然铀的现货价格在2025年恢复到50美元/磅，2030年恢复到60美元/磅并不足为奇。由于铀矿的生产周期有很大的时间差，为了确保核反应堆的铀燃料长期供应，现时需要对铀矿进行再投资才能满足未来需求。随着世界走向更清洁、更绿色的未来，能够承受目前低价格市场状况的铀矿商将会占据上风，并最终拥有光明的前景。



基于此，宝新金融认为，中广核矿业背靠中广核集团，整合全球领先的天然铀贸易商CGN GU，配以优质及极具成本优势的矿山资产，中广核矿业将率先受惠天然铀行业复苏带来的价量齐升，加上中国核电发展蓄势待发，作为亚洲唯一的纯铀业上市公司，值得投资者关注。





话题 Press release summary



部门 金属，矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

