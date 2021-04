阿泽雷斯发布“2025行动”，确认可持续发展是公司增长战略的关键驱动因素

Tuesday, 6 April 2021, 09:00 HKT/SGT Share:

新加坡 , 2021年4月6日 - (亚太商讯) - 全球创新服务提供商阿泽雷斯(Azelis)非常高兴地发布可持续发展战略“2025行动”(Action 2025),以巩固公司在特种化学品和食品配料分销领域,作为世界领先的可持续解决方案和服务提供商的独特地位。依托公司的可持续发展计划和战略,阿泽雷斯希望将供应商和客户对于可持续发展的期许,转变为创新的可持续发展解决方案。







亮点和说明

- 阿泽雷斯对可持续发展的努力和承诺已趋于成熟,现已凝聚为“2025行动”,即公司新的可持续发展战略。

- 根据这一战略,阿泽雷斯希望在特种化学品和食品配料分销领域,成为世界领先的可持续解决方案和服务提供商。

- 可持续发展,结合以数字化和创新,是阿泽雷斯未来增长的关键战略驱动因素。



阿泽雷斯的可持续发展之旅始于2015年,当时公司根据有关气候变化的《巴黎协定》以及联合国《2030年可持续发展议程》,确定了可持续发展计划的基本原则。



该计划基于联合国《全球契约》(UN GC)倡议、ISO 26000标准,以及全球报告倡议(GRI),包含四大支柱:人、产品与创新、治理和环境;阿泽雷斯针对其中每一项支柱,都制定了清晰的目标和关键绩效指标。对于每项支柱,公司还将致力于为选定的联合国可持续发展项目(SDG)贡献微薄之力。



- 人:我们被公认为同行业中的全球首选雇主;

- 产品与创新:我们将成为可持续、创新和安全的化学品分销行业中的领导者;

- 治理:我们将公平对待商业惯例,并遵守所有法律法规,将信任和道德根植于我们的经营中;

- 环境:我们将不断减少经营对环境的影响;



“2025行动”

阿泽雷斯向更具可持续性的业务模式不断过渡时,公司基于上述四个支柱重新定义了可持续发展战略,并设定了2025年的目标。为达到这些目标,阿泽雷斯将在未来几年推出多项新的计划,同时强化过去已经启动的其他可持续发展计划。



阿泽雷斯的一项重要目标就是在公司种类繁多的产品组合中进一步确定可持续产品,从而为客户提供额外价值,并帮助他们借助更加环保的产品实现可持续发展目标。要想确定可持续的产品组合,就必须与阿泽雷斯的供应商保持紧密合作,他们同样专注于打造一个可持续的未来。作为“共同促进可持续发展”(TfS)组织满怀自豪的一员,并在EcoVadis框架内衡量和报告可持续发展工作,阿泽雷斯将继续开展可持续发展评估,以帮助供应商制定可持续发展规范,改善价值链的可持续发展标准,并致力于提升化工行业的声誉。



“2025行动”基于公司收集的大量信息,主要来自对供应商和客户的深入调查、EcoVadis的评估、阿泽雷斯业务代表的反馈意见,以及阿泽雷斯在去年的可持续发展报告中开展的重要性评估。



阿泽雷斯首席执行官Hans Joachim Müller博士说:“我们是全球产业的一份子,在世界经济中扮演着重要角色,我们有责任以可持续的方式利用全世界的各种资源。秉持‘配方成就创新’的品牌承诺,我们的目标是联系并帮助客户和供应商通过创新开发可持续的化学解决方案,以打造更具可持续性的未来。我们的创新可以在我们服务的细分市场及其价值链中促进可持续发展,并且有助于实现循环经济的概念。我们的可持续发展声誉以及EcoVadis金级认证已经对部分合作伙伴的商业决策产生影响,同样也依然对我们实现可持续发展目标具有重要作用。我们将与同样尊重员工、环境以及公平商业规范的最佳合作伙伴,共同实现这些目标。”



集团安全、健康、环境与质量(SHEQ)及可持续发展总监Maria J. Almenar Martin补充说:“自2015年制定可持续发展计划以来,我们的可持续发展目标已经转变为一种更为正式的形式。随着我们现在推出2025年可持续发展战略,公司已经进入一个新的发展阶段。面对日新月异的行业环境和现实世界,阿泽雷斯始终坚持打造可持续的未来。阿泽雷斯希望邀请我们当前和未来的合作伙伴共同参与我们的可持续发展事业,同时将我们的供应商以及客户的可持续发展理想转化为创新的可持续发展解决方案。我们还希望为同行树立榜样,激励他们同样踏上迈向可持续发展业务模式的征途。”



阿泽雷斯将数字化、可持续性和创新确定为增长动力,立志成为特种化学品和食品配料分销领域全球领先的创新服务提供商。借助阿泽雷斯的互联解决方案,公司在客户忠诚度方面居于行业领先地位,同时为客户提供数字洞察力以推动其化学创新方面更上一层楼。通过重新定义可持续发展战略,阿泽雷斯正在打造一家充满韧性、欣欣向荣并且有责任心的企业。有了这些承诺,公司将能满足利益相关者的需求,同时对世界各地的环境和社区产生积极而广泛的影响。“配方成就创新”是阿泽雷斯给予每一名同事、客户以及合作伙伴的热情和承诺,而随着公司整合不同的产品、配料和创意,我们可以为客户提供在这个瞬息万变的世界乘风破浪的重要信息。



有关“2025行动”的更多信息,请观看以下视频. https://www.youtube.com/watch?v=JzUGfxubX5o



关于阿泽雷斯

阿泽雷斯是一家领先的特种化学品和食品添加剂经销商,业务遍布全球50多个国家,拥有近2500名员工。我们由行业、市场和技术专家组成雄厚的团队,致力于生命科学和工业化学品领域。我们为大约40,000多家客户提供了横向互补产品价值链,创造了22.2亿欧元的营业额(2020年)。



通过我们60个应用实验室的齐心协力,我们屡获殊荣的技术人员帮助客户开发配方。我们将全球影响力与当地关注点相结合,为当地客户提供可靠、综合的服务,并为客户提供有吸引力的商机。我们相信,我们的员工和合作伙伴一定会建立和培养牢固、诚挚的关系。



创意创造影响,配方成就创新。



www.azelis.com



