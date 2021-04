Allied Universal(R) 聘请首席并购官兼战略与投资者关系联席主管

Thursday, 1 April 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

加利福尼亞州聖安娜, 2021年4月1日 - (亚太商讯) - 北美领先的安全和设施服务公司AlliedUniversal®最近任命Mike Beregovsky为首席并购官兼战略与投资者关系联席主管。 Danette Perkins已升任北美并购总裁。



Mike Beregovsky



Beregovsky 将负责与公司的执行领导团队一起制定和执行战略方向,以使组织继续推动强劲,持续且可盈利的增长。 Beregovsky将领导Allied Universal的全球合并和收购活动,并将在即将进行的G4S收购和整合中发挥关键作用。



Allied Universal董事长兼首席执行官Steve Jones表示:“在Mike担任公司长期财务合作伙伴Warburg Pincus的过去八年中,我很高兴与他合作。 “Mike的丰富经验和执行能力,加上他的务实和战略眼光,将使Allied Universal在全球范围内的并购活动中获得巨大的提升。我们为Mike加入我们的执行团队感到非常高兴。”



多年来,Beregovsky一直在领导Allied Universal的关键转型交易中发挥作用,并于2019年被任命为公司董事会成员。

Beregovsky 说:“我很高兴加入Allied Universal。我已经与执行团队一起工作了很多年,因此这将是自然而无缝的过渡。” “这是加入Allied Universal的激动人心的时刻,因为该公司位于非凡的国际扩张的最前沿。我期待与Danette及其团队合作,在全球范围内复制该公司极为成功的北美收购计划。”



作为战略与投资者关系联席主管,Beregovsky还将负责确保公司在投资者,贷方和其他相关利益相关者中处于适当的战略位置。



自2011年以来,Beregovsky在伦敦和纽约的Warburg Pincus工业和商业服务团队任职。在此之前,他曾在Thomas H. Lee Partners和美国银行证券的杠杆收购金融集团工作。他获得了理学学士学位拥有麻省理工学院(MIT)的数学博士学位,并拥有哈佛商学院的MBA学位。



关于Allied Universal

AlliedUniversal®是一家领先的安全和设施服务公司,拥有超过265,000名员工,收入超过95亿美元,提供无与伦比的安全服务和技术解决方案。 Allied Universal 在全国和国际(加拿大,墨西哥,英国)均设有办事处,负责保护50,000多个客户领域,涵盖高等教育,医疗保健,零售,商业房地产,政府和企业等多个专业领域 在60多年的经商经验中得到支持,Allied Universal提供了主动式安全服务和尖端的智能技术,以提供不断发展的,量身定制的解决方案,使客户能够专注于自己的核心业务。 通过世界一流的客户服务,高度先进的系统和具有凝聚力的技术解决方案……Allied Universal is There for you™。 有关更多信息,请访问www.aus.com 。



媒体查询:

Vanessa Showalter, Allied Universal/PR Manager

电话: 714-619-9744

电子邮件: Vanessa.Showalter@aus.com



Nancy Thompson, Vorticom Public Relations

电话: 212-532-2208

电子邮件: nancyt@vorticom.com



