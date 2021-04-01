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Thursday, 1 April 2021, 12:55 HKT/SGT
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中广核矿业销售收入按年大幅增长38%至2,862百万港元
紧抓市场机会 大力开拓国际天然铀贸易业务

香港, 2021年4月1日 - (亚太商讯)  - 中广核矿业 （1164.HK）2020年实现营业额约2,862百万元（港元，下同），较2019年同期增加38%，主要原因为中广核国际销售公司大力开拓国际市场，天然铀销售量和销售收入较2019年同期有大幅增长。应占一间合营企业（「谢公司」）业绩上升9%至71百万元，应占一间联营企业（「Fission公司」）亏损15百万元。年度溢利为155百万港元，较2019年的160百万港元略微减少3%。每股基本盈利为2.35港仙。董事会建议派发截至2020年12月31日止年度的末期现金股息每股0.5港仙。

在产及待开发铀矿项目运营管控良好
受疫情影响，谢公司2020年调减生产目标，生产天然铀733吨铀，仅利用61%设计产能。在“减产不减员”的大背景下，受益于先进的精益化管理手段、独特的地浸生产工艺及天然铀价格反弹，谢公司经营业绩不降反升，实现1889万美元净溢利，同比增长10%。

Fission公司在2020年成功实施了两轮融资，共募集资金2,407万加元（约1,926万美元），为推进可行性研究工作提供了资金保障。

大力开拓国际天然铀贸易业务
在回顾年度，集团实现天然铀贸易额2,859百万港元，较2019年增加38%。

来自谢公司自有矿山的天然铀销售额为424百万港元，较2019年上涨12.5%。
中广核国际铀销售公司准确判断市场波动，精准实施了“低吸高抛”的贸易安排,湖山铀矿国际代理销售模式获得核电业主认可，有望打开新局面。中广核国际铀销售公司共销售4,168吨铀，同比增长34%，进一步巩固了世界前三大天然铀贸易商地位;实现销售收入约2,434百万港元，溢利约60百万港元，同比增长385%。

哈萨克斯坦新铀矿项目取得积极进展
哈新铀矿项目为公司近年来的重点工作。报告期内，公司完成了新一轮补充尽职调查幷与哈方合作伙伴展开了多轮谈判磋商。公司与哈原工已就2021年6月30日前完成项目交割达成原则性意向。

中广核矿业总裁兼执行董事安军靖先生表示：「2021年是将是中广核矿业迅猛发展的一年。随着核电在全球实现能源碳中和的进程中扮演越来越重要的角色，天然铀将释放越来越广阔的市场需求。此外，随着核心战略项目哈新铀矿项目落地，2021年公司的铀权益储量将增加近20,000tU，权益产能增加1,348 tU/年，相信公司的价值将进一步得到彰显。我们亦将不负股东及公众的期望，持续深耕天然铀市场，与投资者分享天然铀复苏进程中的红利。」



话题 Press release summary

部门 金属，矿产
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