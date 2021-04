Thursday, 1 April 2021, 12:29 HKT/SGT Share: 中国力鸿公布2020年全年业绩 纯利大幅增加约160% 聚焦高质量发展 把握各细分领域

香港, 2021年4月1日 - (亚太商讯) - 中国力鸿检验控股有限公司(下称「中国力鸿」或「公司」; 股份代码: 1586.HK)今天公布截至二零二零年十二月三十一日止(「回顾期」全年经审核业绩。回顾期收入约为人民币574.0百万元,较2019年的约人民币396.5百万元增加44.8%。利润约为人民币74.9百万元,较2019年的约人民币28.8百万元增加160.3%。每股基本盈利约为人民币12.59分(2019年:人民币6.04分)。董事会建议派发末期股息每股人民币0.0375元。



回顾期内录得良好业绩,主要是公司受益于中国国家宏观政策支持,及检测市场需求持续向好,集团管理层聚焦高质量发展,将平台建设理念贯穿工作始终,精准把握各细分领域的市场动向,布局战略优势领域,集团运营质量与运营效率持续改善,综合竞争力和品牌影响力得到稳步提升。



中国力鸿副主席兼执行董事杨荣兵先生表示:「2020年公司主要的业务市场中国和新加坡疫情防控措施得当,率先恢复正常生产和经营秩序,公司业务整体发展良好,各个业务板块均实现持续增长。另一方面,公司深挖客户需求,克服疫情阻力,努力提升服务质量,积极拓展驻场检验、技术咨询与培训等方面的业务,获得客户一致好评,业务承接能力迅速提升,标志着公司已经进入快速发展轨道,也顺利完成在能源检测领域制定的初期战略发展目标。」



品牌影响力及公信力持续增强

公司已获得由国家认证认可监督管理委员会颁发的CMA「检验检测机构资质认定证书」和中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS「实验室认可证书」,在国际上取得了ISO17025、ISO17020及ISO14001认证证书,公司的专业能力已达到国际公认的检测检验机构及权威标准。中国出入境检验检疫协会授予公司正式会员,中国认可认证协会授予公司正式单位会员。2018年,公司加入IFIA,成为正式会员,2019年公司成为TIC理事会正式理事成员(前全球 TIC行业组织IFIA和CEOC合并而成),全方位的资质认可保障公司检测报告更具国际公信力。



不断优化的客户结构

集团在保持国家能源集团、陕煤集团、中煤集团、伊泰集团、大唐集团、华润集团、中石油、中石化、中海油、中化工、中化、壳牌(Shell)、BP、埃克森美孚(Exxon-Mobil)、 雪佛龙(Chevron)、道达尔(Total)、沙特阿美(Saudi Aramco)、阿联酋石油(ENOC)、俄石油(Rosneft)等等大客户稳定良好的合作关系基础上,增加新能源领域的客户,如金风科技、三一重工、中国华电集团、北京鉴衡认证中心、天津中海工程管理咨询有限公司等客户,并积极拓展区域性客户,进行特定行业集中营销包括了水泥、钢铁、造纸、化工厂等行业,使得优质的客户基础进一步扩大。



能源检测业务持续强势增长

公司在2018年,成功收购Saybolt (Tianjin) Metrology & Inspection Co., Ltd.及Leon Overseas (Hong Kong) Limited (前 称 Core Laboratories (Hong Kong) Limited),之后在2019年,再次成功收购Saybolt (Singapore) Pte Ltd(「Saybolt (Singapore)」),标志着本集团在全球化布局及多元化业务方面完成了两个重要里程碑,使本集团成功进军亚太地区的石油业务,并且将包括石油、天然气、化学品及燃料散装货物的技术检测及分析服务(包括产品及服务认证)覆盖至新加坡及周边地区,拓宽了业务范围。公司通过全面系统性的管理输出,使得并购资产效能发挥,业务能力迅速增长,进入良性回收期,大幅提高了集团的整体营收。年内受惠欧洲及中东等地石油贸易量经新加坡转运到东南亚地区增加,集团石油板块业务量大幅提升,于此同时公司的煤炭检测板块持续稳健增长,市占率逐步提高,出证数量和整体业务收入等各个核心指标上都再创新高。



展望未来,中国力鸿副主席兼执行董事杨荣兵先生表示:「2021年作为国家(十四五)的开局之年,是我国现代化建设进程中具有特殊性的一年,中国力鸿响应国家发展策略,坚持稳中求进的发展方针,在基于过去三年践行「联邦制」经营的成功经验之上,坚定推行2+X战略,2+X战略中的 数字「2」既代表了本集团现有的煤炭、油品检验两大业务支柱,又代表着深耕 能源和大宗商品检验检测领域;而「X」代表本集团未来增长的预期领域及空间,专注于有长远持续增长潜力的可再生能源及其他ESG相关领域。集团将本着「X」业务的三顺位思想的原则,以大宗商品和能源领域稳健的市场地位为根基,积极拓展下列三个主要TIC领域:1.新能源检验检测领域;2.常规TIC检验检测领域;3.新产业检验检测领域。」



有关中国力鸿检验控股有限公司



中国力鸿检验控股有限公司是在香港联合交易所主板上市的国际第三方独立检验检测公司(股票代码HK1586),是国内首家在香港上市的第三方检验鉴定机构。中国力鸿为一家国际第三方独立检验检测公司,为全球客户提供7x24小时全方位专业检验、检测、计量、认证、咨询及相关技术服务。公司在专注能源和大宗商品两大板块检验检测认证的业务基础之上,充分利用细分领域的龙头优势和规模效应,延伸服务范围至电力系统,开启清洁能源领域的相关检测服务,特别是太阳能光伏和风电设备的相关领域。公司在环境监测和检测领域,为企业和政府提供环境和生态监测、土壤检测、环保技术咨询与评估及碳中和等等相关服务。







