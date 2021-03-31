Wednesday, 31 March 2021, 14:39 HKT/SGT Share: 卓越商企服务获招银国际看好 目标价14.9港元

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 中金公司于今年年初曾表示2021年是物管行业的元年，除了有明确的中央政策支持，亦因为行业整合持续，强者恒强趋势明显。在中国高端商业物管领域具有领导地位的卓越商企服务(6989)继早前获得海通国际重申「跑赢大市」评级及目标价14.3港元后，亦获得了招银国际重申「买入」评级及目标价14.9港元。这意味着卓越商企服务的平均目标价为14.6港元，较昨天收市价9.11港元，具有60%的上行空间。



招银国际指卓越商企服务的2020年全年业绩表现胜市场预期，主要得益于第三方市场拓展项目的强劲增长以及增值服务的持续扩张，并认为公司的大客户运营模式有利于其在行业内保持更佳的表现。因此，该行调升了卓越商企服务的2021年及2022年收益预测，重申「买入」评级。



事实上，卓越商企服务近年的管理规模呈现出稳健增长的趋势。2020 年末，公司的总在管面积达3,202 万平方米，较 2019 年末增长 36%，其中商务物业在管面积同比增长35%至约1,600万平方米。合约管理面积约达 4,473 万平方米，近 3 年合约在管比维持在 1.4 水平。 卓越商企服务在管面积规模的持续稳健提升，也为其营收的增长及盈利能力的提升创造了条件。2020 年，公司的总营业收入约 25.25 亿元人民币(下同)，同比增长 38%；毛利为 6.64 亿元，同比增长约 53%，毛利率同比扩大2.7个百分点至26.3%，公司权益股东应占年内利润(纯利)为 3.25 亿元，同比增长 82%，净利率为 14.1%，较 2019 年提升 1.4 个百分点。整体业绩表现亮丽，且计划派发末期息每股0.0951 港元，息率30%，合符预期。



未来两年纯利复合年增长率达45%

2020年，公司的物业管理服务和增值服务的收入占比，分别达到83.6%和14.2%，其他业务的占比则为2.2%。据了解，未来这两大业务收入将会保持在80:20的比例，换言之，增值服务在未来将有较大的扩张空间。同时，增值服务的毛利率已按年同比扩大9.4个百分点至34.6%。随着增值服务及其毛利率的持续提升，将有望形成更佳的盈利能力，诚然是一个好现象。



综合上述因素，招银国际有信心卓越商企服务于未来两年的纯利复合年增长率可达45%，其中第三方市场拓展项目在管面积将不断扩大，成为主要新增动力。



2020年来自在管的商业物管项目收入中，来自第三方开发商或企业的收入同比显著增长约38%至9.76亿元，占总收入的46%。若按面积计算，来自第三方开发商或企业的在管面积则同比增长约45%至约1,400万平方米，占总在管项目面积的43%。这个第三方外拓项目的收入及在管面积占比，在新上市的物管同业中较高，也充份反映了公司的执行和营运能力。



卓越商企服务已于3月15日正式成为恒生综合指数成份股及深港通目标，加上刚公布了亮丽2020年全年业绩，股价正稳步上扬，短期有力挑战11港元。站稳后，则可看14港元。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

