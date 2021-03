中国金融发展公布 2020年全年业绩

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 中国金融发展(控股)有限公司(「中国金融发展」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:3623)欣然宣布截至2020年12月31日止年度的经审核综合全年业绩。



回顾年内,环球疫情反复不定,且地缘政治格局复杂多变,为全球金融市场发展蒙上阴影。集团顺应国家经济政策与市场环境变化,发挥自身优势,运用科技力量,成功抵御疫情带来的负面冲击,集团的业务和运营并无受到实质性影响,总体财务业绩较去年有所改善。集团的总收入约为158.1百万元(人民币,下同),按年上升逾83%,其中,新开辟的业务市场生猪销售录得净收入,而集团根据整体宏观经济情况于年内计提的减值损失准备总体较去年有所下降。受上述因素的综合影响,集团的除税前亏损和期内亏损分别约为67.3百万元和84.6百万元,分别按年减少约85.5%和80.4%。董事会建议不派发2020年度全年股息。



中国金融发展主席及执行董事张铁伟先生表示:「2020年,在中央政府有效统筹疫情防控工作下,中国成为年内唯一一个实现经济正增长的主要经济体,其经济韧性可见一斑。另外,中央政府针对中小微企业出台一系列货币财政措施,全面支持中小微企业于后疫情时代恢复发展。面对复杂的宏观经济环境,集团把握自身优势,在防范风险的同时因应国家经济政策与市场环境的变化,继续稳健开展传统业务、深耕科技金融领域,充分发挥集团内各公司优势,为客户提供专业、优质和全面的综合金融服务。」



担保业务方面,期内集团担保费收入净额约为158.1百万元,按年增长约96.3%,保持良好态势。年内,中国银行保险监督管理委员会发布《关于印发融资担保公司非现场监管规程的通知》与《融资租赁公司监督管理暂行办法》,促进行业按更高标准要求、更健康有序的方向发展。集团附属公司广东集成融资担保有限公司成为佛山市融资担保基金首批三家合作担保机构之一,有助集团把握中小企业融资市场机遇。集团亦充分把握行业变化,加大对技术人员与设备的投入,不断升级优化业务系统;并透过与金融机构加强交流,创新业务品种,丰富产品链,积极寻找新的利润增长点,助力国家发展普惠金融,为客户提供更高效、全方位的综合金融服务。



同时,集团紧跟政策趋势,把握生猪养殖业空间广阔、需求增长稳定的机遇,透过入股养殖业实体布局新业务,并投资参与大湾区生猪养殖场的建设,推进生猪养殖模式的现代化和标准化。通过积极探索「金融+实体」的融合模式,促进养殖业与金融的优势互补、业务互补,为今后集团发展供应链综合金融服务构建稳固基础。



展望未来,张铁伟先生表示:「尽管疫苗问世为疫情防控带来曙光,但市场预期全球经济金融波动仍会继续。在『十四五』规划下,国内金融业有望迎来新一轮增长机遇,集团将继续发挥自身在综合金融服务能力及技术创新等方面的优势,积极优化服务质量以增强盈利能力。与此同时,集团会继续布局大湾区建设,审慎物色合适的投资机会,务求提升业务灵活性和创造新的业务增长点,在瞬息万变的营商环境中为投资者及股东缔造长远而稳定的回报。」



关于中国金融发展(控股)有限公司

中国金融发展为全国领先的民营金融集团,属中国首家以担保业务为主体登陆香港主板的金融集团。公司已由上市之初的担保、小贷两种业务模式,及后增容升级为涵盖资产管理、基金管理、投资并购、融资租赁、融资担保、海外资本、房圈金融、小额贷款等多元综合金融服务平台。业务扎根于以佛山为中心的珠三角地区,为粤港澳大湾区发展提供综合、专业的金融服务。



如欲查询更多数据,请浏览中国金融发展(控股)网站:http://www.chinasuccessfinance.com/









