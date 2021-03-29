Monday, 29 March 2021, 12:37 HKT/SGT Share: 朝云集团上市后首发业绩即建议派息：营收利润齐增长 宠物增长超十倍

香港, 2021年3月29日 - (亚太商讯) - 3月26日，上市不到一个月的朝云集团公布其2020年业绩报告。朝云集团凭借多品牌、多品类的发展战略，克服疫情影响，全面进入发展快车道，营收利润逆势齐增长。据年报披露，2020年朝云集团实现收入约人民币17.02亿，同比增长23.0%；毛利约人民币7.43亿元，同比增长23.8%；净利润约人民币2.33亿元，同比增长26.3%；经调整净利润约人民币2.62亿元，同比增长32.4%。



上市后首次发布年度业绩，朝云集团董事会即建议派发截至2020年12月31日股息每股普通股人民币0.044元。公司能做到上市不到一个月即建议派息，据分析称离不开其盈利能力的不断提升及稳健出色的综合运营能力。



多品牌多品类战略 好眼光瞄准宠物增长超十倍

朝云集团自组建以来，一直坚持其前瞻性的多品牌、多品类发展战略，成功打造一站式家居护理、宠物护理及个人护理平台。2020年，朝云集团在家居护理、宠物护理及个人护理三大品类市场爆发出惊人实力，其中最值得关注宠物版块的耀眼成绩，朝云集团自2019年从在线渠道快速切入宠物品类，旗下宠物品牌「倔强的尾巴」上市4个月后夺得天猫细分类目第一，入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单，成为名副其实的天猫新锐品牌。2020年宠物版块收入同比大增超10倍，后劲依然十足，而且该版块作为高毛利品类收入占比更是不断提升，2021年全面进军规模超千亿的中国宠物市场。家居护理、个人护理也分别实现20.0%、51.7%的稳健增长，持续构筑公司高毛利品类发展的护城河。



渠道结构持续优化 双渠道增长 在线渠道收入激增92.8%

朝云集团从线下和在线两端发力，实现在线线下协同发展。在线渠道方面，朝云集团自2018年开始布局，2020年已经从单一店铺拓展到26个自营店铺、 20多个在线渠道，总收入录得人民币2.94亿元，同比上升92.8 %，且自营在线商店的收入大幅增长121.5%。2020年，朝云集团在天猫金妆奖被评为年度最具成长性集团，公司也将进一步开发在线分销渠道，提高在线渠道占比，有望为渠道结构带来新的增长点。



朝云集团的线下渠道亦持续保持稳健的规模式增长，总收入录得人民币14.08亿元，同比增长14.4%。截至2020年12月31日，公司已拥有超1,200家线下经销商、62万个销售网点、48名大客户以及11,000个零售网点。



朝云集团新管理层到岗一年半不仅成功打造「宠物第一股」，更在首份年度业绩报告中交出令人惊喜的答卷。朝云集团董事会建议派发截至2020年12月31日股息每股普通股人民币0.044元。上市不到一个月就大方派息，一方面是感谢一直以来支持朝云集团的投资者，另一方面也是董事会对公司出色盈利能力、稳健财务能力的信心。无论是成效彰显的品类战略、高速发展渠道布局，还是爆发力充足的市场风口，朝云集团都一一给到投资市场充足的信心。未来，公司的长期投资回报价值将会如何，值得期待。







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