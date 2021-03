Friday, 26 March 2021, 17:13 HKT/SGT Share: 辰林教育2020年全年业绩 新入学学生录得大幅增长47.7%

香港, 2021年3月26日 - (亚太商讯) - 中国江西省领先的民办高等教育服务供货商——辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593),欣然公布截至2020年12月31日止年度(「报告期」)的全年业绩。



业务亮点︰

-- 2020/2021学年,新入学学生总数为7,127人,较2019/2020年学年增加47.7%。

-- 2020/2021学年,院校合共招收了21,990人,包括8,029名本 科生、8,735名专科专业学生及5,226名职业院校学生。2020年12月31日止年度,学费约为人民币236.6百万元,较2019年增加约29.1%

-- 本科专业及专科专业的平均学费较2019/2020年学年分别增加6.8%及13.2%。

-- 集团的整体收益约为人民币288.0百万元,较2019年增加约14.7%。

-- 收购江西文理技师学院,进一步扩大公司的学校网络及覆盖范围



报告期内,辰林教育旗下江西应用科技学院(「大学」)营运维持稳定发展,于2020年12月31日其大学提供31个本科专业及37个专科专业;技师学院提供16个职业教育课程。在2020/2021学年共招收21,990名学生,包括8,029名本科生、8,735 名专科专业学生及5,226名职业院校学生。新入学学生数达7,127,同比增加47.7%。董事会建议派付截至2020年12月31日止年度之末期股 息每股人民币0.0187元(相当于约0.0223港 元)。



得益于中国民办高等教育行业近年高速增长,市场对实务技术人才的需求增加,公司业绩保持良好增长态势,报告期内,公司收益为人民币288.0百万元,较2019年同比增长14.7%;毛利同比增长约9.6%至为人民币187.6百万元,毛利率达65.1%。



抵御COVID-19的影响, 继续加强及丰富我们的教育相关服



COVID-19在2020年初爆发后,集团已采取一系列必要的健康预防措施减轻 COVID-19爆发造成的潜在影响,并应政府机关要求,于2020年春季学期延期,按教育部规定,集团于截至2020年12月31日止年度向学生退还住宿费约人民币5.7百万元,集团仍录得住宿费较2019年度增加约13.3%。同时,由于师生无法回校,集团的减少如物业管理相关开支及教育相关开支。因此,COVID-19爆发对本集团截至2020年12月31日止年度年度的毛利及毛利率并无重大不利影响。



集团计划继续加强及丰富我们的教育相关服务。集团相信,我们提供的丰富的教育服务组合有助于提高我们的品牌知名度及扩大收益基础。我们计划探索与其他高等学校合作的机会,为实习管理服务提供更多合资格的学生。我们亦拟于江西省及中国其他地区积极寻求更多合适的高等学 校及与其合作。另外,借着我们于民办高等教育行业的声誉,我们计划向 位于中国发达地区的更多企业寻求合作机会,据此进一步发展我们的实习管理服务。



江西应用科技学院 校企融合向产业学院迈进



公司完成收购江西文理技师学院,进一步扩大公司的学校网络及覆盖范围,增加学生总数,提高盈利能力,亦将与江西应用科技学院形成强大的协同效应。江西文理技师学院为专门在中国江西省提供职业教育服务,公司业务主要分成两大部分,包括高等教育服务(其中包括学费和住宿费)和教育相关服务(其中主要包括实习管理服务,以及各种导修及课程管理服务)。截至2020年9月30日,学院提供了36个本科专业和36专科专业,包括今年获教育部下发《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》准许设立的健康服务与管理专业。江西应用科技学院积极推进校企合作,于2020年与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(「阿里巴巴网络技术」)签订合作协议(「合作协议」)以成立阿里巴巴数字贸易学院(「学院」),培养数字贸易产业人才。未来,辰林教育将持续推动学校科研创新,致力培养人才。



辰林教育执行董事兼主席黄玉林先生表示︰「中国民办高等教育行业近年高速增长,主要由于民办高等教育需求增加、市场对实务技术人才的需求增加、教育日趋多元化 及教育质量提高和政府扶持。我们认为中国民办高等教育行业于 2021年将保持稳健的增长态势,潜力和机会巨大。



展望2021年,我们将继续改良院校设施、提升品牌知名度和声誉及扩大业务和院校网络;继续优化我们的专业及课程设置,藉此提高学生的竞争力;继续加强及丰富我 们的教育相 关服务;继续吸纳、培训及留任有才干的教师及其他专业人士。我们将继续发掘市场机会,为股东带来更高回报。」







话题 Press release summary



部门 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network