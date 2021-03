成都高速公布 2020年全年业绩

香港, 2021年3月26日 - (亚太商讯) - 四川省领头高速公路运营商 ─ 成都高速公路股份有限公司(「成都高速」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,香港联交所股份代号:1785)今天公布截至2020年12月31日止年度(「报告期内」)之全年业绩。



报告期内,新冠疫情的出现和蔓延对国际和国内经济都带来了严重冲击。集团的全年经营业绩虽较去年同期有所下降,但整体走势与宏观经济形势相符,发展态势仍总体向好。集团实现收入人民币2,014,344千元,同比下降12.5%。实现归属于本公司拥有人应占年内全面收益总额人民币344,509千元,同比下降29.0%。基本每股收益约人民币0.208元。董事会建议派发2020年度末期现金股息每股人民币0.121元(含税),合共分配人民币200,388,342元,致力为股东提供稳定的回报。



集团高速公路板块主要受新冠疫情和交通运输部颁布的全国收费公路于2020年2月17日零时至2020年5月6日零时期间免收通行费的政策影响,经营业绩较去年同期有所下降,上半年通行费收入较去年同期大幅下滑,下半年随着新冠疫情逐步受控恢复正常收费,通行费收入较快恢复至去年同期水平且略有增长。高速公路板块实现实现通行费收入人民币1,010,206千元,同比下降19.6%,占全年总收入的50.2%。其中,成灌高速公路、成彭高速公路、成温邛高速公路、邛名高速公路、成都机场高速公路加权日均车流量附注1 依次达到40,051辆次、61,085辆次、57,048辆次、12,591辆次及43,510辆次。通行费收入依次为人民币225,402千元、人民币217,360千元、人民币333,490千元、人民币122,205千元及 人民币111,749千元。



能源产业板块业务于2020年8月12日通过股权收购方式并入集团。报告期内,新冠疫情造成了成品油消费需求的萎缩,国内成品油价格保持低位运行。在疫情价格因素迭加的背景下,能源产业板块经营业绩较上年有所下降,全年走势与高速公路板块类似,呈先降后升态势。能源板块收入人民币898,522千 元,占全年总收入的44.6%,同比下降14.1%。



业务拓展多点并行,核心竞争力不断增强

报告期内,公司着眼主业延伸业务,按照主动培育「高速+」产业的战略规划,更加积极寻找新的可靠收入增长来源,降低单一业务经营风险。公司于2020年3月4日与郫都区政府签订《项目投资协议书》,在郫都区政府承诺提供项目基础设施配套并给予产业人才计划及其他奖励的优惠政策的条件下,在郫都区境内安德收费站附近(成灌高速公路K22附近)投资建设高速公路B类服务区。本公司设立振兴公司作为项目公司,负责安德服务区的投资建设,截至公告日期,该项目的第一期建设工作已启动。



另外,公司在报告期内新增能源产业业务板块,通过成都能源发展公司开展成品油零售业务,并通过其合营公司及联营公司开展天然气零售业务。另外于 2020年12月8日分别在成都天府国际机场高速公路运营业务招标项目和成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段运营业务招标项目中,获得运营管理费用总价共计每年约人民币76,347千元、为期2年的运营管理约。通过上述举措,本公司资产规模及收入来源得到进一步扩大,并为后续发展增加了业务储备,核心竞争力得到增强。



运营管理持续优化,降本增效全面落实

报告期内,集团践行集约化、扁平化和专业化的高速公路业务管理导向,于2020年4月29日成立由本公司持有100%股权的运管公司。该公司承接了集团拥有的成灌高速公路、成彭高速公路、成温邛高速公路、邛名高速公路以及成都机场高速公路的收费、养护、资产经营开发等业务,促进了集团高速公路运营管理工作效率提高,降低了相应管理成本。除此之外,本集团持续巩固高速公路管理服务水平,获得业内表彰和荣誉。集团拥有的所有高速公路均顺利通过交通运 输部开展的「十 三 五」全国干线公路养护管理评价检查,并获得四川省交通运输厅高速公路管理局通报表扬。



成都高速公路股份有限公司董事长肖军表示:「展望未来,随着国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要(「十四五」)将自2021年起执行实施,其中包括成渝地区双城经济圈建设战略、成渝地区交通一体化建设战略、四川省「一干多支、五区协同」发展战略等区域重大发展战略。集团所在的四川省成都市处于该等发展战略的核心位置,集团预期该等发展战略的纵深实施将有利于集团拓展经营业务,巩固经营业绩。



高速公路板块方面,集团将借助运管公司这一管理平台,继续推行所属高速公路集约化、扁平化和专业化运营管理,实现降本增效,增强主业经营能力。能源产业板块方面,集团将在稳步利用存量项目资源,提升现有成品油零售服 务水平同时,积极介入成都「东进」区域,努力培育新的加油加气站点。集团将忠实践行上市承诺,努力把本公司建设成为业绩优良的优质上市企业, 为股东创造更大价值。」



有关成都高速公路股份有限公司

成都高速公路股份有限公司(以下简称「公司」)主要从事高速公路的运营、管理及发展,同时从事成品油零售业务。目前,公司运营及投资的高速公路包括:成灌高速、成温邛高速、成彭高速、成都机场高速、邛名高速公路及城北出口高速六条高速公路,总里程202.37公里。运营及投资的高速公路均位于成都周边的战略位置,沿途连接经济、文化及旅游资源丰富的地区,是成都周边高速路网不可或缺的重要组成部分。能源业务于2020年8月12日并入公司,加油、加气站点均位于四川省成都市范围内。如欲获得更多成都高速数据,请浏览公司网站 :https://www.chengdugs.com/ 。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network