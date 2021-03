Thursday, 25 March 2021, 23:42 HKT/SGT Share:

来源 Huijing Holdings Company Limited 汇景控股2020年合约销售额按年增长逾75.5% 以「一主一核两翼」战略领航「城市价值升级」

香港, 2021年3月25日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968)今天公布截至2020年12月31日止的全年业绩(「2020财年」或「年内」)。



合约销售再创新高 保持业绩稳步提升



截至2020年12月31日止年度,集团凭借在大湾区的战略性布局、优质的物业组合及专业的服务,业绩得以在逆境之下实现有质量增长,录得合约销售约人民币77.1亿元,同比增长约75.5%。净利润录得同比增长19.4%;净利润率为14.4%。每股基本盈利为人民币0.10元。董事会建议派发全年股息每股4.95港仙。



立足于大湾区 物业销售发展持续



集团继续秉承「立足大湾区,深耕东莞,布局华南、华中及华东地区」的使命,积极拓展业务。年内,集团收入同比增长42.9%至约人民币51.5亿元,已交付建筑面积较上年增长78.7%,主要交付项目包括东莞滨海城、河源九里湾花园、御海蓝岸。



积极补充土地储备 持续推进城市更新项目



于2020年,集团新增的土地储备总建筑面积达约121.9万平方米,分布于7个项目。年内,集团除了在大湾区、长三角城市群及长江中游城市群房地产市场开发及经营具有战略性区位优势的物业项目外,亦把项目扩展至中国西部及北部地区,包括四川省西昌市及河北省霸州市。



城市更新项目方面,集团迄今已成功取得7个东莞市城市更新项目的前期服务商(土地面积约156万平方米)。回顾年内,樟木头宝山片区项目、虎门新湾片区项目、沙田稔洲片区项目即将推出市场;共12个城市更新项目正在推进前期服务商的资格获取工作或推进变更土地用途(涉及更新单元用地面积约213万平方米)。集团会继续把握城市发展机遇,收购具有战略性区位优势的土地,并深化城市更新项目布局,致力成为大湾区城市更新领域中领先的发展商。



财务稳健 资金流动性持续改善



集团的财务稳健,净负债率为18.0%。未来,集团将通过经营活动所得现金、银行融资以及上市的所得款项净额来进一步改善资本债务结构,降低融资成本。集团亦将持续加强现金流管理,加快回款,提高资金周转率。



未来策略﹕紧抓机遇,立足湾区,产城融合,产品提质



汇景控股行政总裁及执行董事伦照明先生表示﹕「2021年作为『十四五』规划的开局之年,在全新的经济和政策下,集团将采取更加积极的销售策略,及时调整营销计划,利用自身优势及雄厚资源,增加营销投入,在不断变化的市场中主动寻找突破点。展望未来,集团将坚持『以住宅开发为主营业务,以城市更新为核心、文旅康养和科创产业为双翼』的『一主一核两翼』业务格局,构建『产城人』融合的高质量发展之路,不断推动产业经济升级、城市发展升级、质量生活升级,为城市创造更多价值。凭借稳定的业务增长、充足的土地储蓄、稳健的发展策略及积极的销售运营,集团有信心可提升销售额及综合竞争力,为股东带来持续的回报。」





