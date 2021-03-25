太兴集团公布2020年全年业绩



香港, 2021年3月25日 - (亚太商讯) - 在香港、中国内地、澳门及台湾拥有超过210间餐厅的餐厅网络，源自香港的多元品牌休闲餐饮集团太兴集团控股有限公司（「太兴集团」或「集团」；股份代号：6811）今天公布其截至2020年12月31日止年度（「回顾年度」或「2020财年」）的全年业绩。











财务摘要

收益下降14.0%至2,797.9百万港元（2019财年：3,252.3百万港元）

-- 香港、澳门及台湾主要业务市场的收益仅下跌12.1%至2,269.7百万港元，主要由于外卖自取及外送业务的收益增加，部份抵销在疫情下因实施社交距离措施而令堂食客流量下降的影响

-- 集团于中国内地的餐厅于3月重开，带动收益于回顾年度下半年显著回升

毛利及毛利率分别为1,976.3百万港元（2019财年：2,319.7百万港元）及70.6%（2019财年：71.3%）

公司拥有人应占溢利增加54.8%至119.0百万港元（2019财年: 76.9百万港元）

董事会建议派发末期股息每股6.4港仙，2020财年全年股息为每股7.7港仙，派息比率为65%

「敏华冰厅」的收益大幅增加64.7%至493.2百万港元（2019财年：299.5百万港元），源自中国内地市场的收益更飙升545.2%。集团于2020财年在香港及中国内地合共增设18间「敏华冰厅」门店，「敏华冰厅」已成为集团第二大收益来源



纵然新型冠状病毒疫情（「2019冠状病毒病」）的爆发令营商环境充满挑战，集团积极采取「开源节流」措施，同时透过其发展成熟的多元品牌策略致力维持稳定的收入来源。于回顾年度，集团录得收益2,797.9百万港元（2019财年：3,252.3百万港元）。毛利及毛利率分别为1,976.3百万港元（2019财年：2,319.7百万港元）及70.6%（2019财年：71.3%）。本公司股东应占溢利增加54.8%至119.0百万港元（2019财年：76.9百万港元）。每股基本盈利为11.89港仙（2019财年：8.65港仙）。尽管营商环境挑战重重，但集团财务状况维持稳健，并拥有充裕的手头现金及稳定的营运现金流，足以应付当前逆境并推动未来发展。于2020年12月31日，集团手头现金及现金等价物为562.1百万港元（2019年12月31日：711.1百万港元）。



董事会议决，建议就截至2020年12月31日止年度派发末期股息每股普通股6.4港仙。连同2020财年派发的中期股息1.3港仙，全年股息总额为7.7港仙。



业务回顾

于2020年12月31日，集团餐厅网络有213间餐厅，遍布香港、中国内地、澳门及台湾，以15个休闲餐饮品牌经营。



来自外卖自取及外送业务的收益占总收益约33%

在香港，多项因应疫情而实施的限制措施无可避免对集团的业务表现造成影响。然而，集团迅速应对疫下「新常态」，成功推动外卖自取及外送业务录得理想的业务表现，带动其收益于回顾年度显著增长至占总收益约33%，当中更有超过八成来自外卖自取业务，有助抵销堂食收益的跌幅。随着「在家用膳」的趋势上升，集团推出各项措施以把握有关商机，例如推出自主研发的在线订餐平台「泛饭生活」，以提升外卖自取业务的表现，同时确保为顾客提供便捷的服务。此外，集团继续与香港及中国内地领先的第三方订餐平台合作，藉此拓展外送业务的市场占有率，并透过加强外送业务推广及增加外卖自取的折扣，从而进一步促进业务发展。



高增长品牌「敏华冰厅」于中港两地表现卓越

品牌发展方面，集团的高增长品牌「敏华冰厅」表现持续优异。于回顾年度，有关业务的收益大幅增加64.7%至493.2百万港元（2019财年：299.5百万港元），于2020财年成为集团第二大收益来源，占集团总收益17.6%。虽然2019冠状病毒病导致经济下行及消费气氛疲弱，然而「敏华冰厅」展现出强劲抗逆能力并深受市场爱戴，尤其于中国内地，「敏华冰厅」于2020财年的收益激增545.2%，并荣获多个奖项，包括位列大众点评网杭州「最受欢迎菜式排行榜」榜首。



集团洞悉「敏华冰厅」的庞大潜能，因此于回顾年度在香港及中国内地相继开设更多门店，在两地分别新开七间及十一间分店，「敏华冰厅」更是集团于2020财年众多品牌中开设最多门店的品牌，而其业务规模有望进一步提升。



作为集团的旗舰品牌，「太兴」凭借于香港及中国内地分别逾30年及15年的营运经验，继续成为集团最大收益来源，录得收益1,472.1百万港元，占集团总收益52.6%。于香港，尽管政府为遏制2019冠状病毒病疫情实施各项社交距离措施，但「太兴」品牌仍然录得1,104.9百万港元收益，并维持拥有54间分店的稳定餐厅网络，再一次证明其强韧抗跌力及稳定表现。「茶木」为集团另一重要收益来源，亦是集团第三大收益来源，录得收益398.2百万港元，占集团2020财年总收益14.2%。「亚参鸡饭」则是集团近期推出的新品牌之中另一得意之作，于回顾年度，集团于香港各区为「亚参鸡饭」增设六间餐厅，该品牌潜力优厚，有望成为集团另一个「星级品牌」。



前景

集团相信，多元品牌策略仍然对太兴集团之成功至关重要，因此集团一方面将继续密切注视当前经济及市场状况，同时把握机会优化及扩大旗下餐厅网络，并透过为旗下各品牌增设分店来满足不同客户需要，藉此加强市场渗透率。此外，凭借开发「敏华冰厅」及「亚参鸡饭」等品牌方面之卓越往绩记录，集团将善用其丰富经验，于香港及中国内地推出更多「星级品牌」，从而把握市场契机及迎合客户喜好。



秉持集团「以客为先」的承诺，并把握后疫情时代的「新常态」，集团会继续抓紧外卖自取及外送业务之庞大机遇。其中，集团尤其着重加强外卖自取的业务策略，包括透过升级其自主研发之订餐平台「泛饭生活」，务求提升外卖自取订单数量。同时，集团亦会继续与领先的第三方订餐平台合作，以扩大业务覆盖点，补充以往餐厅网络未能覆盖的区域。



在自动化方面，集团将进一步于餐厅层面引进新一代食品加工设备，从而保持其一贯创新风格及行业领导地位。此外，集团会继续专注精简生产流程，在提高效率及节省成本之同时，投放更多资源部署各种先进科技设备，包括提升信息科技系统及加强大数据应用，藉此支持集团餐厅网络进一步扩展，并促进长远可持续发展。



太兴集团主席兼执行董事陈永安先生表示：「尽管过去一年面对严竣的挑战，但太兴集团贯彻其业务发展策略，在稳健管理基础下推行严格的成本控制措施，同时透过多元品牌策略，积极及审慎地开拓业务发展机遇。展望未来，我们将继续善用发展成熟的多元品牌策略，透过扩大集团的餐厅网络加强市场渗透。我们对集团的未来发展抱持审慎乐观态度，并将继续致力为股东带来长期及持续的回报。」



有关太兴集团控股有限公司

太兴集团控股有限公司（「太兴集团」）为源自香港的多元品牌休闲餐饮餐厅集团。除旗舰品牌「太兴」外，集团透过自创、收购及授出特许权成功壮大品牌组合，当中包括「茶木」、「靠得住」、「敏华冰厅」、「锦丽」、「东京筑地食堂」、「渔牧」、「饭规」、「夫妻沸片」、「琼芳冰厅」、「亚参鸡饭」、「稻埕饭店」、「冬悦」、「小白条」、「点煲」及「饺子駅」。目前，太兴集团的餐厅网络共有超过210间餐厅，遍布香港、中国内地、澳门及台湾。





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