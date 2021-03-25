招金矿业年度业绩大幅飙升181.77%， 凈利达到12.35亿

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|每股盈利0.32元，大幅增长113.33%
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香港, 2021年3月25日 - (亚太商讯) - 招金矿业股份有限公司公布截至2020年12月31日止年度之全年业绩。 公司业绩全面向好，核心指标同比大增实现翻倍，每股派发现金红利人民币0.05元（税前）。
战疫情、抓机遇、提业绩，生产经营全面向好
2020年，面对复杂的市场环境，公司以「大战、大考、机遇」为统领，众志成城，攻坚克难，实现疫情防控、复工复产各项工作有效推进，多项指标实现超高增幅。 全年完成营业收入76.48亿元，同比增长20.83%;利润总额13.37亿元，同比大增124.52%;归母凈利润10.52亿元，同比大增119.53%。 在中国黄金产量持续下滑的情况下，公司黄金产量逆势增长，全公司累计完成黄金总产量35，615.93千克（约1，145，077.92盎司），同比增长8.93%，其中自产金16，467.48千克（约529，441.37盎司），同比增长5.61%。
抓重点、解难题、促落实，实现高质量发展提档升级
2020年，公司聚焦双重点、破解重难点，持续攻坚克难。 以瑞海矿业、草沟头矿区等重点项目建设为龙头驱动，全年累计完成基建技改投资人民币7.89亿元。 丰宁金龙、招金白云选厂扩能改造和工艺优化顺利完成，实现达产达标;夏甸金矿提升运输系统优化改造提前完成。 H股全流通顺利推进，实现了「首家申报、率先获批、年内上市」，为公司价值创造和价值实现提供有力保障。 在科技创新领域，全年实施技术创新项目53项，完成投资人民币0.54亿元，申请专利109项、授权专利91项。 蚕庄金矿细尾砂充填经验推广应用，开辟了无尾矿山建设新通道;大尹格庄金矿智慧矿山建设顺利通过验收。
抓管理、强运营、促长远，筑牢可持续发展根基
2020年，公司稳步推进条线管理提升、运营升级。 安全环保整体平稳，分区管理进一步巩固深化，安全生产专项整治三年行动全面启动。 全公司共投入安全资金人民币1.45亿元，不断提升智慧矿山建设水平，通过机械化、自动化应用及「四新」技术投入，进一步实现了企业的本质安全管理。 全年共投入环保资金人民币0.68亿元，持续开展「环境优美」竞赛活动，促进绿水青山工程建设。 全年新增绿化面积44公顷，新增2家国家级绿色矿山，绿色矿山（工厂）总数达到18家，继续保持行业领先。
2021年，随着后疫情时代世界经济复苏带来的通胀预期、全球动荡增多引发的避险需求以及美元的持续走弱，黄金、铜等有色金属有望迎来新的机遇。 2021年，作为「十四五」规划的开局之年，公司将把握新发展阶段，贯彻新发展理念，以质量效益为中心，以改革创新为动力，进一步抓改革、强管理、补短板、惠民生、防风险、保稳定，推动各项工作提档升级、迭代进化，开创高质量全面发展新局面。
话题 Press release summary
部门 金属，矿产
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