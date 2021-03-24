英皇钟表珠宝有限公司公布 2020年全年业绩



香港, 2021年3月24日 - (亚太商讯) - 欧洲制钟表及高级珠宝之零售商翘楚－英皇钟表珠宝有限公司(「本集团」或「英皇钟表珠宝」)(股份编号：887)公布其截至2020年12月31日止年度(「本年度」)之全年业绩。



由于新冠病毒疫情，本集团面对艰难的经营环境。于本年度，本集团的总收入减少36.1%至26.3亿港元(2019年：41.1亿港元)，本年度下半年收入为本年度上半年收入之接近两倍。由于旅游业疲软导致零售市场仍然不景气，香港市场收入显著下降至12.6亿港元(2019年：27.6亿港元)，占总收入47.8%(2019年：67.2%)。另一方面，随着中国内地很大程度上遏制了新冠病毒疫情以及境外旅游持续受到限制，境内消费扩大，致使本集团的中国内地业务录得强劲反弹。因此，中国内地市场的收入增加39.7%至7.8亿港元(2019年：5.6亿港元)，占总收入的29.8%(2019年：13.6%)。



就产品分部而言，钟表及珠宝销售收入分别减少至20.6亿港元(2019年：31.6亿港元)及5.7亿港元(2019年：9.5亿港元)，占总收入78.3%(2019年：76.8%)及21.7%(2019年：23.2%)。



毛利减少至8.4亿港元(2019年：12.6亿港元)，而毛利率则增加1.2个百分点至32.0%(2019年：30.8%)。本集团已积极采取一切必要措施以减轻不利的财务影响，包括但不限于降低租金、减少员工成本及透过多种方式推动销售。于本年度，净利润减少至3,400万港元(2019年：9,000万港元)，而截至2020年6月30日止六个月则录得净亏损1.1亿港元，显示于本年度下半年已转亏为盈。每股基本盈利为0.50港仙(2019年：1.33港仙)。本集团建议派付末期股息每股0.15港仙(2019年：无)。



于本年度，本集团的现金状况录得改善，净负债比率(以银行借贷减去现金及现金等价物除以资产净值之比率计算)大幅下降至5.1% (2019年：12.3%)。



于2020年12月31日，本集团于香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚营运101 (2019：104)间店铺。为抓紧于中国内地扩展业务的机遇，本集团已于2021年2月在中国重庆开设了1间劳力士及帝舵钟表店。



英皇钟表珠宝主席杨諾思女士表示︰「本集团的香港、澳门及新加坡业务近期已略有改善，而中国内地业务则取得良好进展，从早前的低迷环境中复苏。纵使各国政府一直推进疫苗接种计划，但实现普及接种将需要一定时间。与此同时，中国内地的境外旅游短期内仍将受到限制，鉴于中国人民的强劲需求受压抑及高购买力，因此本集团相信中国内地的本地消费将成为推动本集团业务发展的重要因素。本集团将坚持其审慎态度并致力于降低其面临的下行风险，从而在这前所未有、充满挑战的商业环境中保持业务的稳定发展。」



关于英皇钟表珠宝有限公司

作为零售商翘楚，英皇钟表珠宝(887.HK)自1942年在香港开业至今已逾75年悠久历史，业务包括销售享誉国际之欧洲制腕表及旗下「英皇珠宝」品牌之自家设计的高级珠宝首饰。凭借其代理齐全的钟表品牌、独特的市场推广策略以及遍布中国香港、中国澳门、中国内地、新加坡及马来西亚黄金地段的广泛零售网络，英皇钟表珠宝在全球各地中高收入人士的目标顾客群中已建立稳固的品牌形象。于香港投资者关系协会颁发的2020年香港投资者关系大奖中，英皇钟表珠宝荣获「最佳投资者关系公司—小型股」、「最佳投资者推介素材—小型股」及「最佳投资者团队—小型股」奖项，以表扬其在投资者关系沟通方面之努力。于2019年11月，「英皇」 及 「英皇钟表珠宝」 于中国内地被相关公众所熟知，并得到国家知识产权局跨类别的保护，印证其于中国广泛的认受性及品牌价值。有关详细资料，请浏览其网站︰www.emperorwatchjewellery.com。



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