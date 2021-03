Wednesday, 24 March 2021, 14:11 HKT/SGT Share: 百度昨在港上市 AI布局前景可期

香港, 2021年3月24日 - (亚太商讯) - 据明报报道,3月23日,中概股科网巨头百度正式登陆港股市场,股份代号为9888,首个交易日交投活跃。自3月12日正式公开招股以来,百度即获得市场热捧,香港公开发售部分获112倍超额认购。不少投资者表示,该股市值较大,业务布局具前瞻性,并具备研发创新能力,憧憬上市后有机会纳入各大指数成分股,看好未来的增长空间,希望长线持有。



AI新业态形成 三大增长引擎浮现



百度于2000年成立,早前靠做搜寻器起家,是全球最大中文搜索引擎公司,2005年在纳斯达克敲钟上市。2010年起,百度开始投资AI技术,是中国最早布局人工智能的公司之一,在中国的互联网市场占据重要位置。百度使用核心AI技术引擎「百度大脑」开发新AI业务,而AI技术亦成为驱动公司核心业务发展的重要动力。



随着百度AI新业务商业化提速,由AI驱动下的移动生态、智能云及智能驾驶成为公司营收的三个增长引擎。百度移动生态的核心是百度App,其是中国第一的搜索加信息流应用程序,2020年12月拥有5.44亿的MAU。根据灼识咨询报告,2019年,公司的智能云是中国领先的AI公有云服务提供商,亦是四大公有云服务提供商之一。通过前瞻性的布局,公司已成为智能驾驶及智能设备领域的市场领导者。



百度是全球为数不多的提供包括AI芯片、软件框架及应用程序在内的全栈AI技术的公司之一。公司的AI技术创新获得了领先机构的高度认可。例如,公司于2019年发布自然语言处理框ERNIE,成为首个在GLUE上得分超过90分的AI模型,获得2020年世界人工智能大会最高荣誉奖项SAIL(卓越AI引领者)奖。



新基建风口下 智能业务商业化可期



作为新基建的重要主题,相信AI行业将迎巨大发展,自动驾驶亦会直接受益。在自动驾驶领域布局多年的Apollo,截至2020年12月31日,累计测试里程达430万英里,持有199块中国自动驾驶牌照。公司在中国取得的199块自动驾驶牌照反映了Apollo在中国的测试场景地理覆盖范围广阔。Apollo已与10家领先汽车制造商达成战略合作,通过高精地图、自主泊车等汽车智慧化服务赋能汽车制造商。此外,自动导航辅助驾驶(ANP)系统也开始商业化落地。目前公司在中国有三个Apollo robotaxi试点项目,分别在北京、长沙及沧州。在自动驾驶乘车服务方面,截至2020年12月,Apollo robotaxi及robobus已接待乘客超21万。



在另一前沿业务小度上,领先的AI能力及自主研发的芯片带来优秀用户体验,小度智能屏一直在全球智能屏中出货量排名领先。今年3月18日,百度亦围绕小度智能音箱发布多款生态硬件产品,进一步完善了小度音箱的周边生态。围绕小度音箱内置的语音助手,百度亦提出了全屋智能解决方案,例如通过智能音箱控制全屋照明,甚至可以接入物业、小区监控等。足以见得小度智能屏的定位远非“智能音箱”这样简单。



在政策的驱动下,新基建已成为风口,数字化及智能化升级势成必然。正如百度CEO李彦宏在上市仪式上所说:这是一个为科技创新加冕的时代。香港有创新的沃土,百度有创新的文化,期待百度在港股市场茁壮成长,用技术及创新开启新的时代。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network