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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2020年全年及第四季度业绩 聚焦云协作办公战略 核心精品游戏稳步增长

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2020年12月31日止之全年业绩及第四季度业绩。



2020年，金山软件录得收益人民币5,594.2百万元，较去年同期增长28%。其中，来自网络游戏及其他、以及办公软件及服务的收益分别占总收益的60%和40%。毛利为人民币4,677.0 百万元，较上年同期增长31%；营运溢利为人民币1,855.1百万元，较上年同期增长83%。



2020年第四季度，金山软件录得收益人民币1,605.5百万元，较去年同期增长8%，较上一季增长15%。其中，来自网络游戏及其他、办公软件及服务的收益分别占总收益的53%和47%。毛利为人民币1,346.9百万元，较上年同期增长8%，较上一季增长16%；营运溢利为人民币559.8百万元，较上年同期增长9%，较上一季增长55%。



金山软件主席雷军先生表示：「在这具有里程碑意义的一年，我们把握行业变革的机遇，不断拓深核心业务。金山办公抓住行业数字化转型带来的机遇，推出云协作办公工具，为广大用户带来优质产品及服务。同时，我们持续加强精品游戏的研发实力，核心游戏保持长生命周期活力，并实现稳步增长。我们相信，这些努力将对未来拓展办公服务市场及深耕游戏市场奠定扎实的基础。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「在2020年我们实现了稳健增长，录得收益人民币5,594.2百万元，较上年同期增长28%。办公软件及服务业务和网络游戏及其他业务均保持增长势头，分别较上年同期大幅增长43%及19%。伴随着强劲的收益增长，年内录得营运溢利人民币1,855.1百万元，较上年同期增长83%。」



业务回顾



办公软件及服务

2020年，来自办公软件及服务业务表现出色，录得收益人民币2,257.2百万元，较上年同期大幅增长43%。第四季度的收益为人民币756.5百万元，较上年同期增长38%，较上一季增长29%。2020年金山办公集团为企业和个人用户提供了更为优质的云协作及云办公应用服务。在政企业务方面，金山办公集团致力于促进产业发展，并协助制定办公应用和服务标准。此外，金山办公集团与开发合作伙伴完成产品适配，并加强与其他核心硬件及软件供货商的合作，进一步完善办公生态发展。



在远程办公的趋势下，云协作已成为金山办公的新核心产品战略，并于2020年陆续推出了一系列云协作产品。此外，金山办公集团亦推出了WPS +云办公，以更好地面向中小微企业。得益于疫情期间不断增加的远程办公需求，WPS +云办公服务的市场渗透率和客户黏性得到显著提升。



年内，在WPS会员数目迅速攀升的驱动下，金山办公个人订阅业务表现卓越。金山办公集团着重于内容及资源扩展，促进了WPS会员数量的内生增长，个人云服务关键营运指标也实现了高速增长。金山办公集团亦拓宽营销渠道，提升付费用户的渗透率。



此外，WPS Office将纳入全国计算器等级考试的二级考试科目之一，显示出金山办公软件解决方案于中国的知名度获得显著提升。



展望未来，金山办公集团将继续坚持技术赋能和用户至上的原则，旨在引领全球个人和企业用户办公创新。



网络游戏业务及其它

网络游戏及其他业务于2020年录得收益人民币3,337.1百万元，较上年同期增长19%。于第四季度录得收益人民币849.0百万元，较上一季增长5%。收益实现稳步增长，主要归功于网络游戏业务聚焦研发，核心精品游戏增长稳健。《剑网3》及其他「剑侠情缘」系列端游均实现全年双位数的增长。第四季度，《剑网3》推出年度资料片《奉天证道》。同时，手游业务稳步推进，手游《双生视界》于2020年在韩国推出，并获得韩国地区Google Play 2020年度最具创新力游戏奖项。



网络游戏业务继续致力扩大「剑侠情缘」IP的影响力，并大力拓展其文创产业布局。根据《剑网3》改编的系列动画《剑网3•侠肝义胆沈剑心之长漂》于2020年十月在哔哩哔哩平台上发布，深受玩家欢迎。同时，多部基于「剑侠情缘」IP改编的影视作品也已于2020年开机制作。



展望2021年，网络游戏业务将继续专注于剑侠系列，推动网络游戏业务的持续增长，同时亦将致力于投入新游戏产品研发及营运，以提升行业的竞争力。



雷军先生总结道：「尽管2020年的经济环境动荡不安，新冠疫情席卷全球，但我们仍然取得了令人满意的成绩。展望未来，我们将在办公软件及服务业务方面持续发力，深化发展协同办公及云办公战略 ，进一步完善行业生态建设与发展，不断巩固我们的核心竞争优势。在网络游戏业务方面，我们将继续坚持新游戏的开发工作，在保持核心游戏稳健发展的同时，不断拓展新的游戏品类，进一步茁壮公司网络游戏业务的发展。我们对2021年强劲的运营前景和持续增长充满信心。 」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有西山居及金山办公两家子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过5,000名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com



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