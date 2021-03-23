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来源 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生物制药2020年度纯利逆势增至人民币27.7亿元 有赖加快新药开发并善用新兴网络平台

三年内上市的新产品销售倍增至人民币80.6亿元

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）公布截至2020年12月31日止12个月之经审核财务业绩。年内，集团把握政策机遇，将营销资源重点转向新产品，并善用新兴网络平台推动产品销售，成效昭然，带动近三年内上市的新产品收入倍增至约人民币80.6亿元，占总收入比由去年16.6%跃升至约34.1%。



发展重点

-- 归属于母公司持有者应占盈利约人民币27.7亿元，每股盈利约人民币14.74分，两者分别较去年逆势轻微增长约0.3%及0.4%。

-- 五年内上市的新产品销售占集团总收入约38.1%；达到约人民币90.1亿元，较去年上升约79.3%；近三年内上市的45个品种累加收入较上年度增长超过100%至约人民币80.6亿元，在全部收入中的占比也从去年16.6%跃升到约34.1%。

-- 抗肿瘤产品福可维（安罗替尼）已有非小细胞肺癌、小细胞肺癌、软组织肉瘤三大适应症获批并全部进入国家医保目录，肿瘤领域用药已经形成超过23个产品、覆盖多个实体瘤和血液瘤适应症的强大产品组合，而且新产品多、收入増势强劲，在总收入中占比已达到40.3%，成为集团最重要产品领域。

-- 向北京科兴中维生物技术有限公司（「科兴中维」）投资5.15亿美元，占15.03%股权。科兴中维的新冠灭活疫苗III期临床进展积极并已获得多国订单，盈利前景光明。中国生物制药的入股，有助科兴中维提升新冠肺炎疫苗CoronaVac的研发和生产能力，更标志着中国生物制药正式进入疫苗的研发和生产领域。

-- 集团与康方生物科技（开曼）有限公司共同开发和商业化的抗PD-1药物派安普利单抗（安尼可）用于三线治疗转移性鼻咽癌，获得美国食品药物管理局（FDA）快速审批通道（FTD）资格。

-- 第四季度新获得产品注册批件12件，化药一致性评价获批23件（含视同通过）。2020年度取得新产品注册批件35件，化药一致性评价获批47件。



纯利逆势增长

年内，集团收入约人民币236.5亿元（2019年：人民币242.3亿元）。归属于母公司持有者应占盈利约人民币27.7亿元，每股盈利约人民币14.74分，两者分别较去年逆势轻微增长约0.3%及0.4%。集团财务状况维持稳健，年末现金及银行结余达约人民币112.6亿元。



董事会宣布派发末期股息每股2港仙。连同前三个季度每季各派息每股2港仙，全年合共派发股息每股8港仙（2019年：8港仙）。



迅速反应，抗击疫情

疫情伊始，基于强烈的社会责任意识和职业敏感，集团迅速反应，为疫情防控捐款捐物，同时紧急决策，增建并投产了疫情急需的口罩生产线。从2020年1月份开始累计捐款和捐助药品、物资18次，涉及金额人民币2,200万元。集团在严格遵守国家疫情防控措施的前提下，尽早复工复产，在首先保障疫情急需的药品生产同时，也基本保证了其他普通用药的市场需求。



因应政策变化，将营销资源重点转向新产品，成功提升近三年内上市新产品占比约34.1%

因应集中带量采购政策带来的影响，集团将营销资源重点转向近三年内批准上市、学术价值大的新产品。近三年内上市的45个品种累加收入较去年增长超过100%至人民币80.6亿元，在总收入的占比也从去年约16.6%跃升到约34.1%，部分抵销了旧品种集采后的影响。



从产品治疗领域看，抗肿瘤产品福可维（安罗替尼）已有非小细胞肺癌、小细胞肺癌、软组织肉瘤三大适应症获批并全部进入国家医保目录，肿瘤领域用药已经形成超过23个产品、覆盖多个实体瘤和血液瘤适应症的强大产品组合，而且新产品多、收入増势强劲，在总收入中占比已经达到40.3%，成为集团最重要产品领域；呼吸领域新产品天晴速畅上市后业绩增长迅猛，上市销售半年多收入已超过人民币5亿元，未来更大收入和利润贡献值得期待。



善用新兴网络平台推动产品销售，成效昭然

在疫情期间，集团善用多种新兴网络平台组织大量学术交流和多种形式学术活动，成效昭然。集团积极探索和大力投入基于互联网平台的新模式营销、学术活动和学术服务，举办各类网上学术活动近8万场，覆盖客户和患者近3,000万人。集团着力打通和理顺与销售终端的连结，与6万多家药店紧密合作，服务患者近200万人次，对推动产品销售起到积极作用，网络营销和网络学术服务已经成为集团重要的营销方式。



加大研发投入，成果丰硕

年内研发总开支约人民币28.5亿元，占集团收入约12.1%。集团加大研发的资金投入，于年内取得丰硕成果。



于第四季度，集团获得临床批件5件、生产批件12件及一致性评价获批23个、申报临床6件、一致性评价申报2个及申报生产4个。已累计有临床批件、正在进行临床试验和申报生产的在研产品共391件，其中肝病用药39件、抗肿瘤用药183件、呼吸系统用药22件、内分泌用药20件、心脑血管用药16件及其它类用药111件。



2020年度，集团研发共取得产品注册批件35件、化药一致性评价获批47件；新提交临床申请41件、完成临床报产25件；提交一致性评价申请12件；获得专利授权191项，其中发明专利158项。集团已经累计授权发明专利924项，在国内制药企业中居领先地位。



展望未来：着手布局网络平台的营销和服务模式

展望2021年，疫情后国内供给和需求都将显著回升。新冠疫苗有条件批准上市并完成多数人口接种成为控制疫情的主要希望。待接种人口基数扩大，集团于新冠疫苗公司科兴中维的投资有望获得可观回报。



药品集中带量采购和范围不断扩大成为国内医药行业新常态，产业格局调整加快。研发实力雄厚、在研发已形成良好人才和产品储备、技术平台和产品技术壁垒高、能持续不断推出新产品的头部公司优势更加明显。基于网络平台的营销和服务模式在未来的医药营销中占据更重要地位，集团关注到这一趋势并已着手布局。



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团，业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药，在肿瘤、肝病、骨科、抗感染及呼吸系统疾病等多个极具潜力的治疗领域具有竞争优势。



中国生物制药是以下指数成份股：MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生中国企业指数、恒生综合指数、恒生医疗保健指数、恒生港股通中国内地医疗保健指数、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国（香港上市）100指数，以及恒生港股通指数等。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。









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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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