Tuesday, 23 March 2021, 16:44 HKT/SGT Share: 百度今日上市 「AI第一股」实至名归

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 据明报报道,李彦宏(百度董事长兼首席执行官)又迎来高光时刻——继2005年登陆纳斯达克之后,百度(美股:BIDU.US,港股:9888.HK)于今日正式登陆联交所主板。



自传回港上市以来,百度就备受市场关注。此番以科技巨头的形象回归港股市场,正是百度未来发展的全新起点,亦是中长线投资者入手的好时机。



坚守技术 成就「AI第一股」



搜索引擎时代,李彦宏带着技术创立百度,发展成为中国互联网行业先行者,与阿里巴巴、腾讯呈鼎足之势。而在人工智能时代,李彦宏带着技术二次创业,将百度打造成「拥有强大互联网基础的领先AI公司」,成就中国「AI第一股」。



根据招股书,截至2020年10月30日,百度拥有中国最多的AI专利数量以及AI专利申请数量。截至2020年12月31日,按累计拉取请求计算,百度的深度学习框架“飞桨”居全球排名第二,仅次于Facebook Pytorch;按开发者数量计算,百度的开放式AI平台拥有超过265万名开发者,是中国最大的开放式AI平台。百度已成为全球为数不多的提供包括AI芯片、软件框架及应用程序在内的全栈AI技术的公司之一。由此可见,百度被称作「AI第一股」是实至名归。



事实上,以AI技术驱动的百度核心业务,一直是百度营收的主要来源业务。百度核心业务包括以百度App为核心的百度移动生态、智能云、智能驾驶以及小度智能设备、昆仑芯片等。根据百度招股书,2018年至2020年,百度的总收入均超千亿,同期核心业务收入为人民币783亿元、人民币797亿元及人民币787亿元,分别占当年总收入的76.5%、74.2%及73.5%。值得一提的是,百度在线营销服务收入占比逐年下降,百度智能云及其他业务的收入占比正在提升。



AI商业化还有多远?



在2017年的百度联盟峰会上,李彦宏表示百度将不再是互联网公司,而是一家人工智能公司。数年之后,百度率先站在了AI商业化的大门口。



百度智能云的收入从2018年的人民币30亿元增加112%至2019年的人民币64亿元,并进一步增加44%至2020年的人民币92亿元。根据灼识咨询报告,2019年,百度智能云是四大公有云服务提供商之一,已成为中国领先的AI公有云服务提供商。



在近年来火热的自动驾驶领域,百度一骑绝尘,全面领先竞争对手,并站在了商业化的大门口。截至2020年12月,百度已与10家领先汽车制造商签署战略协议,以安装Apollo自动驾驶服务。今年年初百度宣布下场造车,组建生产智能EV的公司。百度的Apollo robotaxi在中国有三个试点项目正在运营,并在执照数量及累计测试里程方面全面领先中国市场。



百度在AI领域的另一产品,DuerOS智能助手也广泛应用于小度智能设备(智能屏、智能音箱及智能耳机)以及第三方智能设备(智能手机、儿童智能手表等)。根据灼识咨询报告,2019年小度智能屏在全球智能屏出货量中排名第一,小度智能音箱在中国智能音箱出货量中排名第一。



2010年算起,李彦宏带领百度开始布局AI领域。十年时间,百度改变了自己,也将改变着世界。





