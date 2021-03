贝康医疗-B(2170.HK): 摩根大通增持至9% 累计亏损15亿钱都去哪里了

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 近日,基因检测赛道迎来重大政策层面利好。我国将大力推进卫生健康体系建设,国内的生育政策也因多方原因有适度放开的趋势,基因检测行业有望在未来得到更多重视。











在这一系列利好政策下,本就热门的基因检测赛道被再次引爆。由梁波博士创立的贝康医疗受益于此,近日股价实现连续上涨。继前日大涨7.61%后,贝康医疗于3月19日继续实现逆势上涨,盘中最高涨至5.58%至22.70港元。3月15日,公司还获得大股东OrbiMed Partners Master Fund Limited和OrbiMed Capital LLC持续增持,持股比例分别为5.08%和11.06%。



在当前市场整体呈现震荡走势的大背景下,机构对于贝康医疗的持续加码愈发凸显出,经过回调后的贝康吸引力正不断增强。在这样的基础上,有必要再次针对贝康医疗的经营亮点以及市场误解导致的争议点进行分析。



15亿都烧到哪里去了?



贝康医疗自上市以来,头顶着「辅助生殖基因检测第一股」的名头,受到了市场的热烈追捧。但鲜花的背后仍不乏一些质疑之声。其中最大的指摘便是公司连续多年录得巨额亏损。



据招股书披露,贝康医疗2018年、2019年和2020年前9个月期内净亏损分别为人民币1.58亿元、人民币5.34亿和8.52亿,亏损规模持续扩大,三年不到的时间里累计亏损15.44亿元人民币。这样的亏损背后的原因究竟是什么呢?



其实这本质上只是财务科目的归属问题造成的误会罢了。据贝康医疗管理层在新闻发布会上的公开回应,贝康自2014年开始便持续引入多家战略投资者,包括奥博资本、高瓴资本、博华资本、元禾原点、元生创投、聚明创投和鹰潭金虎等多家国内外知名投资机构,并赋予了这些机构特殊权利,诸如赎回权、强制清算权等。而这些权利均以金融工具的形式被记入了公司表内,随着公司估值提高,金融工具的账面价值随之产生亏损,并录入净亏损。



这些由金融工具产生的亏损占比公司净亏损比例极高,分别为66.00%、97.46%和97.01%,若剔除这部分亏损,则公司报告期内由经营产生的净亏损分别为5361万元、1355万元和2546万元,规模上呈现收窄趋势。



而且这类金融工具产生的亏损并非贝康这一个例。快手、美团、美图等新经济公司均有过此类情况。对于成长期的公司,这完全属于正常现象。在理清了这样的误解后,我们有必要把目光放回公司本身的经营上来。



创始人梁波博士掌舵,高景气赛道独角兽行稳致远



正所谓「大水养大鱼」,我们有必要再次强调贝康医疗所在的赛道正处于高景气度这一事实。



中国人口老龄化问题逐渐显露的背景,未来刺激生育的政策有望持续加码。而准父母们最担心的就是新生儿的基因缺陷问题,为基因检测筛查行业奠定了生存发展基础,需求端有望进一步打开空间。



据弗若斯特沙利文披露,中国生殖遗传学医疗器械市场在过去5年以27.17%的复合增速增长至34亿元,预计将以26.2%的增长速度进一步增长到112亿元,其中检测试剂将达到89亿元。



同时,贝康医疗拥有公司创始人梁波博士主导研发的PGT-A检测试剂盒,该款试剂盒是国内首款也是唯一一款在国家药监局注册且在中国已商业化的三代试管婴儿基因检测试剂盒。



此外,贝康医疗大力研发两外两款PGT产品,即PGT-M和PGT-SR试剂盒。预期这两款产品将分别在2022年和2024年获得国家药监局批准,届时将与现有的PGT-A形成完整的检测试剂盒系列,全面覆盖PGT领域。而同行的竞品仍需多年之后才有望获批。



可见,贝康医疗凭借先发优势,拥有了独家产品,具备了极强的准入壁垒。在同行有一定的产品参与竞争之前,贝康可以通过先入为主的优势在业内先行获得足够的品牌影响力。



强大的产品力无疑需要强大的研发能力作为支撑。公司创始人梁波博士是公司研发团队的核心人物,其本人拥有十多年的生物信息学经验,曾在基因检测领域主持开发过多个成功的技术和产品,在学术界享有极高的声誉。



技术出身的创始人梁波博士对于研发投入极为看重,研发投入是公司成本结构的主要部分。2018年、2019年、2020年前九个月公司研发开支分别占总收入的 57.7%、35.7%、及38.4%。



正是公司对于研发的高度重视,才有了如今领先同行的产品力,也才为未来几年的持续优势奠定基础。



结语



抛开大幅亏损的误解不说,贝康医疗正在一条高景气赛道上奔跑,而且将对手远远甩在后面。贝康所拥有的领先优势有赖于梁波博士为代表的强大研发团队,并且公司有望将这一优势继续保持下去。



下注贝康医疗,就是下注辅助生殖基因检测,就是下注后代们的健康。而投资就是要选择代表人类进化方向的方向,下注后世健康不正是题中之义吗?





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network