来源 China Dynamics (Holdings) Limited 中国动力在迪拜成立合资公司发展电动汽车业务 标志全球扩张另一里程碑

香港, 2021年3月22日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「中国动力」或「集团」)与W Motors Automotive Group Holding Limited(「W Motors」)签订商务战略合作备忘录(「备忘录」),拟于迪拜成立合资企业(「合资企业」)进行全球电动车生产、组装、销售及配送业务。集团与W Motors分别占合资企业30%及70%权益。



中国动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生(图中站在W Moters迪拜展厅新车旁)相信,与W Motors合作将使双方能够共享专业知识和技术,并为蓬勃的全球新能源汽车市场探索未来机遇。



根据备忘录,合资企业名为LOKI(Low Emission Kinetic Energy,低排放动能),将在阿拉伯联合酋长国建造一项小型生产设施,用于组装电动车车身、内饰及其他配件。中国动力将成为指定的底盘、动力系统及技术供应商,而W Motors将成为所有设计、车型、组装及市场推广的指定合作伙伴。



LOKI预期将于十二个月内推出两个可完全正常运行的样车,以供测试及预订。新的电动车产品线包括但不限于轻型货车、送货车、救援车、拖车、垃圾车、公共和私人巴士,以及校车。



双方同意共同着力营销,并计划发展彼此之间的战略伙伴关系/联盟关系,以把握中东市场的相关机遇。



中国动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我们很高兴与W Motors签订备忘录。作为一家提供新能源汽车和技术创新解决方案的供应商,集团以切实有效的方式整合先进技术,开发低成本且科技含量高的全电动车。W Motors是一家超级跑车制造商及汽车设计中心,除此之外,还与跨国工程商紧密合作,为国际市场生产限量版汽车。此次合作将使我们能够共享彼此的专业知识和技术,并为蓬勃的全球新能源汽车市场探索未来机遇。」



关于中国动力(控股)有限公司(股份代号:476)

中国动力(控股)有限公司为中国新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆有2个生产基地,并着力开拓中国大陆、香港和菲律宾等地的销售网络。



关于W Motors Automotive Group Holding Limited

W Motors成立于2012年,是中东地区第一家高性能豪华跑车制造商。公司总部设在迪拜,参与汽车设计、工程及制造的研究和开发等全方位业务,其特别项目部亦提供汽车顾问服务。



在创始人兼CEO Ralph R. Debbas先生的带领下,W Motors与全球领先的汽车工程与制造公司合作,创造出多款当今市场上最独特、技术最先进的汽车。



W Motors创造的第一款超级跑车是标志性的Lykan HyperSport,是环球影业电影《狂野时速7》中的英雄车。自从该车在大银幕亮相后,公司享誉国际。W Motors最新推出的超级跑车是一款产量为110辆的限量版Fenyr SuperSport,其中10辆为「首发版」。公司也为迪拜警方打造世界上最先进的保安车辆--Ghiath Beast Patrol。



W Motors即将在迪拜启用其最先进的车厂,该工厂将能生产所有现有和未来的车型,包括电动车和自动驾驶汽车,以配合迪拜成为「全球最聪明城市」的愿景。





