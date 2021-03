黑桃资本宣布收购卓智医疗控股有限公司

香港, 2021年3月22日 - (亚太商讯) - 赌场大亨何猷龙先生的家族办公室黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)宣布收购香港的医学扫描诊断集团卓智医疗控股有限公司(「卓智医疗」)。收购完成之后,黑桃资本将成为卓智医疗的大股东。



(由左至右)卓智医疗主席颜文煌医生,卓智医疗市场经理杨晓彤女士,卓智医疗首席执行官黄建丰先生



卓智医疗目前在香港核心地段包括中环、佐敦及旺角设有四家放射科中心,旗下有近一百多名放射科医生、放射科技术人员、护士及辅助人员,提供磁力共振(MRI) 、电脑扫描(CT)、乳房造影、超声波及X光等一系列医学扫描诊断服务。卓智医疗将继续由其集团的创始团队领导和管理,而黑桃资本将在发展方针及市场拓展策略方面与卓智医疗管理层进行紧密合作。



黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生说:「我们对这项收购感到非常满意。根据弗若斯特沙利文编制的一份市场调查报告,卓智医疗是以营业额计香港最大的专业医学扫描诊断集团并占有最大市场份额。公众对可靠的医疗服务期望越来越高,这一点为私营机构缔造了机遇。我们从卓智医疗看到很大的增长潜力,并为卓智医疗与我们投资组合中的其他投资项目产生的协同效应感到鼓舞。」



卓智医疗主席颜文煌医生说:「卓智医疗在过去15年来一直致力为社会提供优质的医疗服务。卓智医疗是本港极少数提供全面放射科服务的医疗集团之一。随着公众对医疗服务的需求不断增长,香港的公营医疗系统正面临巨大压力。卓智医疗提供的服务正是通过缓解公营机构人力资源短缺问题,从而确保香港整个医疗体系的可持续性所需要的。同时,凭借我们作为市场领导者的实力,我们正在与黑桃资本制定发展蓝图,把我们的服务在香港扩大并进一步拓展至大湾区。我们期待与黑桃资本携手为卓智医疗展开新一页。」



卓智医疗首席执行官黄建丰先生表示:「卓智医疗是一个不论医护人员或病人都一样信赖和认可的品牌。我们亦对市场前景感到非常乐观。人口老化、市民对预防性医疗更深入的认知,以及在医疗领域推行公私合营计划等举措都是促进行业增长的催化剂。有赖我们放射科医生团队对大脑、心脏、乳房、前列腺和肌肉骨骼等不同专业的经验,我们一直以来都能提供全方位的服务。卓智医疗将处于一个比以往任何时候都更好的有利位置,为我们的社会提供更加多元化的医疗服务。」



有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产发及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。



有关卓智医疗控股有限公司

卓智医疗控股有限公司是香港最大的专业医学扫描诊断集团。卓智医疗成立于2006年,现已发展成为领先的医学扫描诊断平台,并拥有多个服务点,提供全面的医学扫描诊断服务包括磁力共振(MRI)、电脑扫描(CT)、乳房造影、超声波和X光。卓智医疗为公营及私营医疗机构提供服务,并与不同的非政府组织建立合作伙伴关系,目的是使公众能够获得医学扫描诊断服务。



传媒垂询:

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话:+852 2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk

卓恺莹 电话:+852 2114 4979 电邮:christina.cheuk@sprg.com.hk

网址: www.sprg.com.hk







