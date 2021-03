Thursday, 18 March 2021, 19:51 HKT/SGT Share:

来源 HKC (Holdings) Limited 香港建设公布2020全年业绩 纯利下降36%至2.4亿港元

香港, 2021年3月18日 - (亚太商讯) - 香港建设(控股)有限公司(「香港建设」或「公司」;股份代号:190)公布公司及其附属公司(统称「集团」)截至二零二零年十二月三十一日止年度(「回顾期内」)之综合业绩。



财务回顾

回顾期内,营业额为1,184,000,000港元(二零一九年:1,036,900,000港元),毛利为662,200,000港元(二零一九年:682,400,000港元)。由于利润率较高的租金收益减少,毛利率由二零一九年的66%下跌至56%。集团亦因重估投资物业出现 98,400,000港元的亏损而受负面影响,使之与二零一九年录得91,900,000港元收益的走势出现逆转。因此,纯利下降36%至241,600,000港元。期内每股基本盈利为39.5港仙,而二零一九年同期的每股基本盈利为52.8港仙。



业务回顾

住宅项目方面,受到2019冠状病毒病影响,销售办事处关闭及地方政府鼓励人们待在家中,第一季度的已签约销售额非常差。随2019冠状病毒病疫情受到遏制,国内生产总值恢复增长及政府相关措施的支持下,第二季度的住宅物业市场状况开始有所改善。下半年的已签约销售额为人民币320,200,000元,相对上半年上升82%,但较二零一九年同期仍然下跌5%。



然而,在商业项目方面,租赁收益并无显著改善。由于2019冠状病毒病疫情导致对办公室及零售物业的需求减少,物业租金收益下降。办公室物业的需求下跌,乃因商业活动减少、政府鼓励办公室工作人员在家办公以及办公室物业供应过剩。此外,政府不鼓励人们离开居所及参加集体聚会令购物商场人流减少。所以,租金收益并没有因着集团有两座主要办公楼于近期竣工按预期增加,二零二零年的租金收益反而下降7%至333,400,000港元。



前景

2019冠状病毒病持续地影响全球,导致全球经济负面增长及衰退,且与美国的贸易局势紧张,将继续对中国经济及房地产市场产生不利影响。中国政府为控制房地产价格及减轻地产行业的风险而对负债率作出控制的最新政策亦会继续对行业产生负面影响。



然而,预期经济将在二零二一年继续改善,集团预计住宅销售将出现温和增长。 就现有住宅物业而言,集团将继续专注于销售其在天津及沈阳的住宅物业。受到2019冠状病毒病、办公室及零售空间的需求下跌、以及上海商用物业供过于求的影响,集团在上海的项目包括上海星荟中心及白玉兰广场等将继续受压。集团在深圳的投资物业有改善迹象。在南浔,集团亦正对其南浔家具建材贸易中心进行扩建。



对于中国再生能源而言,它将受惠于五月份已完工的嵩县风力发电场的全年运营。



于二零二一年一月十二日,公司接获华创创业投资有限公司以协议安排方式将公司私有化的建议。相关程序现正进行中,并预期于二零二一年上半年完成。





