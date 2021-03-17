弘浩国际配售新股份 致力提高产能 提升整体运营实力



香港, 2021年3月17日 - (亚太商讯) - 弘浩国际控股有限公司（「弘浩国际」或「公司」，股份代号：8375.HK）欣然宣布，公司于二零二一年三月十二日（联交所交易时段后），与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意（作为本公司之代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人（彼等及其最终实益拥有人须为独立第三方）按配售价每股配售股份0.051港元认购最多160,000,000股配售股份。



假设于公告日期至完成配售事项期间，弘浩国际之已发行股本并无变动，则配售事项项下最多160,000,000股配售股份相当于(i)公告日期之本公司现有已发行股本800,000,000股股份约20%；及(ii)经配发及发行所有配售股份扩大后之本公司已发行股本约16.67%。



配售价每股配售股份0.051港元较：(i)股份于二零二一年三月十二日（即配售协议日期）在联交所所报之收市价每股股份0.063港元折让约19.05%；及(ii)股份于紧接配售协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股股份0.0612港元折让约16.67%。



配售股份将根据一般授权配发及发行，且毋须待股东进一步批准。本公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。



假设全部配售股份获全数配售，则预期配售事项之最高所得款项总额将约为8,160,000港元。所得款项净额（经扣除配售事项附带之所有相关开支（包括但不限于配售佣金、法律开支及支出）约476,000港元后）估计约为7,680,000港元。本公司拟将配售事项所得款项净额：(i)约4,230,000港元拨付添置生产设备之资金；(ii)约1,840,000港元用于扩大现有生产厂房；及(iii)约1,610,000港元作为本集团之一般营运资金。



弘浩国际控股有限公司主席温浩然先生表示：「是次配股令公司的财务基础更形稳固，亦有助于进一步提高公司产能，提升整体运营实力，争取为全体股东创造长期盈利。」



关于弘浩国际控股有限公司

弘浩国际控股有限公司是中国少数拥有制造高端电容器技术及能力的公司之一，主要从事于制造及销售贴片式径向引线式铝电解电容器。该公司核心业务亦辅以买卖范围广泛的电子零件，包括集成电路以及二极管及三极管等半导体及发光二极管及发光二极管照明产品。该公司制造的铝电解电容器应用于多种电子产品，涵盖家庭电器、影音设备、个人计算机、汽车电子产品、通讯设备及玩具。



欲了解更多弘浩国际的信息，请浏览公司网站：http://www.verticaltech.com.cn。



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