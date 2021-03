世茂服务公布2020年全年业绩

香港, 2021年3月15日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司(「世茂服务」或「公司」;香港联交所股份代号:873.HK)发布上市后首份年报并举办业绩发布会。 2020年,世茂服务实现营业收入50.26亿元人民币,同比增长101.9%;净利润7.24亿元,同比增长88.4%;归母净利润6.93亿元人民币,同比增长80.2%,相较于此前业绩指引,超额达成。截至2020年末,公司现金及现金等价物为58.3亿元,同比增长586.2%。秉持共赢共享理念,世茂服务每股派息11港仙,共计派息2.6亿港元,派息率达31%。报告期内,公司管理面积及各项经营指标全面提速,增长强劲。



图片一:(由左至右)世茂服务助理总裁刘羽先生;世茂服务执行董事兼财务总监蔡文为先生;世茂集团董事局副主席、世茂服务董事局主席许世坛先生;世茂服务执行董事兼总裁叶明杰先生;世茂服务副总裁冯波先生



合约面积突破2亿平方米,规模倍速扩张

年报显示,世茂服务2020年期末在管面积1.46亿平方米,同比增长114.4%;合约面积2.01亿平方米,同比增长99.4%。在管面积中,来自第三方的面积占比大幅提高至35%。 2020年,公司外拓面积达2350万平方米,相较2019年增长13倍,第三方中标率由2019年的46.0%提升至2020年的53.4%,实现管理面积和市场拓展能力的双增长。



世茂服务是世茂集团大飞机战略重要的坚实一翼,世茂集团持续有品质高速增长亦为世茂服务提供了充足的项目储备。来自世茂集团的项目,一二线城市占比高达86.2%。与集团业务布局版图协同,世茂服务项目主要分布于长三角、海峡、中西部、华北等经济最发达,增长最迅速的区域。截至2020年,世茂服务覆盖城市137个,同比增长51%;77%的项目分布位于一线及二线城市,其中27%的项目位于福州、西安、杭州、武汉、天津五大中心城市。



规模扩张的同时亦带来管理业态的丰富。截至2020年,世茂服务以学校、医院、公建等为代表的非住宅在管面积达5920万平方米,占比达40.5%,较2019年大幅提升36.3个百分点。同时,世茂服务始终以用户为先,以品质为核,客户满意度持续提升至89分,优于行业平均水平13%。收缴率连续3年维持95%高水平,续约率接近100%,经营底盘稳固健康,业务指标全面向好。



三大业务板块协同高效 有效支撑有质量高增长

2020年,世茂服务物业管理服务实现收入27.12亿元人民币,同比增长126.1%,总收入占比54%;社区增值服务实现收入16亿元人民币,同比增长146.8%,非业主增值服务实现收入7.13亿元人民币,同比增长11.2%。



值得关注的是,社区增值服务提升显著,总收入占比达31.8%,相较2019年提升5.7个百分点,亦为公司带来了较高的毛利率,达40.1%。此前,公司进入高校服务领域,亦带来校园增值服务业务,包括校园生活服务配套业务、团餐业务等。受疫情影响,在开学仅半年的情况下,校园增值服务实现并表收入2.3亿元。



此外,公司旗下科技公司2020年收入达4.5亿元,同比大涨775.6%,成为增值服务业务新支柱。通过打破行业边界,构建外部销售渠道,成功为复旦大学、重庆区政府等多个企事业单位提供服务,并成为中国移动、腾讯云、中铁建等战略供应商,取得突破性发展。



规模发展战略清晰,强管理运营达到“1+1>2”

规模化发展是世茂服务重要的发展战略,截至2020年,公司已与12家物业公司达成合作。以“价值投资”理念指引,世茂服务制定短期及中长期投资策略。优选区域龙头公司如海亮物业,关注细分领域领先企业如浙大新宇,有效支撑规模成长,专注项目密度和业务浓度。中长期来看,为增值服务厚植土壤,培育细分领域冠军企业,卡位关键赛道,提前布局新增长引擎,完善城市服务生态版图。



此外,世茂服务始终寻求“1+1>2”的强强合作,其收并购“一体化”整合能力,通过近年实践和检验,已成为行业内首屈一指的典型。世茂服务建立了从投前研判到投后“一体化”整合管理赋能提升的完整体系,是行业内唯一实行“投后前置”,提前进行业务尽调,提前编制一体化整合方案的公司。



举例而言,2019年纳入一体化管理运营的海亮物业和三远物业,净利率平均提升4.2个百分点,提升后平均达到了16.9%。 2020年的广州粤泰、信谊物业、冠城物业、浙大新宇净利率平均提升2.6个百分点,净利润提升后平均达到了8.3%。由此也可看出,与世茂服务运营管理体系融合度越高,业绩提升越明显。此外,12家公司收缴率整体提升12.1个百分点,社区增值服务收入实现了2.5倍的优质增长。



新三年战略开局

业绩发布会现场,管理层亦阐述了上市后新的三年发展战略,未来三年公司将建立起涵盖基础物业服务,增值服务和智慧城市服务的“1+1+X”业务体系,构建“中心城市深耕、基于用户需求的服务产品、供应链整合成本管理、精益化管理、人才体系建设创新”五大关键战略能力。此外,特别强调以助力城市高质量发展最佳伙伴的角色,给予城市服务“城市市政服务管家、城市资产经营助手、城市发展合作伙伴”三重定位,培育未来增长战略引擎。目前,公司已与宿迁市宿城区、福州市永泰县、吉林省桦甸市等地签署战略框架协议,打造标杆项目,进行多点复制。



展望未来,世茂服务将继续围绕“用户”和“资产”,致力于成为提供高品质服务的城市生活服务商,到2023年成为行业引领者。



世茂集团董事局副主席、世茂服务董事局主席许世坛先生表示:「世茂服务是世茂集团一体两翼大飞机战略的重要双翼之一,过去3年实现了5倍的高速增长,并制定了新的3年高速发展计划。世茂集团对于世茂服务充满信心,将在未来投入更多世茂集团的政府、合作伙伴、产业等优质资源,大力推动和支持世茂服务未来3年发展。」



世茂服务控股有限公司(股份代号:873)

世茂服务成立于2005年,是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念,重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群,截至2020年12月,公司在管面积超1.46亿平方米,在管物业超过530项,合约面积2.01亿平方米,涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态,为近240万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。



