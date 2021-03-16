亚太丝路投资与美尔雅订立投资合作框架协议



香港, 2021年3月15日 - (亚太商讯) - 亚太丝路投资有限公司（「亚太丝路投资」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）欣然宣布，集团与于上海证券交易所上市之湖北美尔雅股份有限公司（「美尔雅」；股份代号：600107.SH）订立投资合作框架协议，拟于湖北省仙桃市成立合资公司，共同发掘长寿医疗行业之机遇。



美尔雅为中国领先资产管理公司中植企业集团有限公司旗下之公司，自去年起布局中国大健康产业，从事健康服务行业之咨询、经营、研究及开发等业务。集团与美尔雅共同成立之合资公司将重点开展防癌早筛、长寿医学检测、细胞管理等先进医疗服务，并经销长寿膳食补充剂、提供长寿管理服务及长寿解决方案等。合作可望进一步延伸集团的业务网络，为广大关注健康之人群提供先进医疗服务及崭新长寿管理方案，长远为集团带来可持续之稳定收益。



目前，亚太丝路投资正积极完善长寿医疗之全产业链布局，除专注研发及生产长寿生物制品外，集团旗下的卫斯曼院士国际先进医疗检测中心和亚洲先进医疗检测中心拥有共21个先进医疗检测平台，当中包括三个与生命科学服务领域领导者赛默飞世尔科技（香港）有限公司合作的平台，覆盖影响人体健康长寿的医疗检测内容。集团早前亦拟收购世界最大的国际自体免疫细胞库亚洲综合细胞库有限公司，旨在提供世界最高标准的细胞产品和细胞治疗服务。



亚太丝路投资董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「我们很欣喜美尔雅成为集团重要之战略合作伙伴，美尔雅及中植集团在国内有丰富紧密的高净值人群资源，我们期望成立合资公司后，双方与光同航，共同建立世界领先的长寿管理平台，提供世界领先的长寿医学检测服务和长寿产品，惠泽国内对长寿医疗有庞大需求之人群。」



关于亚太丝路投资有限公司

亚太丝路投资有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券投资及投资咨询业务。凭借管理层在生物科技行业的专业知识及技术，集团近年锐意进军国内长寿科学医疗行业，以崭新的长寿管理方案实现 「让人类健康地长寿」的愿景，透过长寿生物制品、细胞及基因疗法，以及先进医疗等长寿科学技术，为人类的健康作出贡献，从而建立良好声誉。



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