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来源 Alvotech Alvotech完成第二轮私募融资 两轮融资总额达1亿美元

香港, 2021年3月15日 - (亚太商讯) - 跨国生物制药公司Alvotech宣布完成3,500万美元的第二轮私募融资。第一轮达6,500万美元的私募融资于2020年10月完成，而两轮融资总额合共1亿美元。韩国的Shinhan、美国的Baxter Healthcare SA及德国的ATHOS（Strüngmann 家族办公室）均有参与Alvotech的第一轮私募融资。



Alvotech欣然宣布，第二轮私募融资获得更多冰岛本土及国际投资者的支持。



Alvotech主席Robert Wessman表示：「我们很高兴完成了这次私募融资。公司正处令人振奋的发展阶段，由生物仿制药开发商演变为制造商及供货商。我们期待在市场推出首项产品。」



「我们在全球各大药品市场中，已与当地领先的生物仿制药企业签定合作协议，让我们能向全球更多病患者提供优质生物制药。」



「我对首次投资于Alvotech的投资者，包括来自我的故乡及公司核心经营基地 — 冰岛的投资者，对我们投以信心一票感到格外欣喜。」



关于Alvotech

Alvotech是一家跨国生物制药公司，致力为全球市场开发和生产优质生物仿制药。公司是生物科技领域的专家，透过为全球合作伙伴和病患者提供优质和具有成本优势的产品及服务，矢志成为生物仿制药品领域的全球领导者。公司采用全面整合的策略，强大的内部能力覆盖整个价值链，有助加快生物仿制药的开发。Alvotech的股东包括由创始人兼主席Robert Wessman先生旗下的Aztiq Pharma、来自日本的Fuji Pharma、阿布扎比的YAS Holdings、韩国的Shinhan、美国的Baxter Healthcare SA、德国的ATHOS（Strüngmann家族办公室），以及通过投资Alvogen的CVC Capital Partners及新加坡的Temasek Holdings。



Alvotech初步的在研产品包括数款单克隆抗体和融合蛋白生物仿制药，旨在治疗自身免疫、肿瘤和炎症相关疾病，改善世界各地病患者的生活质素。如欲了解详情，请浏览网站 www.alvotech.com，或点击LinkedIn、Twitter和Facebook。



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