卓悦香港猫网店伙拍亚洲领先初创支付平台Atome

「先买后付」提升消费者的购物体验

香港, 2021年3月15日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」),股票编号:653.HK欣然宣布,与创新支付平台Atome合作,以全新分期付款方式「先买后付」(Buy Now Pay Later)为顾客带来更灵活及便捷的支付方案,在消费习惯的新常态下,打造新零售体验。跟据Atome于新加坡的经验及数据显示,采用Atome作为付款结账选项的商户,能获得销售额及平均消费额分别平均17%及30%的上升。集团积极把握新机遇,期望借着与Atome之合作,有助集团拓展市场业务,推动电商零售发展,为顾客提供多元服务。



卓悦与「Atome春日购物节」优惠活动让顾客体验「先买后付」的灵活便利,享受零利息和零年费的「Pay Over Time」方式付款,以科技为消费者带来意料之外的轻松。



卓悦与「Atome春日购物节」优惠活动于3月15日至21日一连7日于卓悦香港猫HKMALL网店举办,消费者只需在卓悦香港猫网店扫瞄二维码或在网上付款时选用Atome,便可体验Atome「先买后付」(Buy Now Pay Later)支付方案服务,直播期间购物更可享高达85折优惠,其帐单将会自动分为三期,以零利息享受分期付款的便利。



卓悦控股有限公司主席陈健文先生表示:「我们很高兴与Atome合作,过去的一年对零售业带来重大挑战,卓悦将继续把握机遇,透过不断扩大我们的产品种类,除美妆外, 我们还会引入更多生活百货, 健康产品, 小家电等种类,加强我们的网上平台『卓悦香港猫』的发展, 为顾客带来 “Beauty, Health, Beautiful Life” 的美好体验。Atome创新的『先买后付』支付方案将提升顾客的购物体验,以及整体产品和服务的性价比。」



卓悦会继续透过与不同的战略伙伴及商户合作,运用集团现有的各种新科技整合资金流、物流和数据流,与合作方互补优势,发挥协同效应。卓悦将着力探索数字经济新业态,积极开展数码化转型与创新,为疫情后业务发展增添新动力。



卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团,现于香港及澳门共设有25间线下零售店,同时在卓悦电商平台、天猫、考拉、京东及eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售,共销售往34个国家。卓悦现时自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉、京东共9个直播平台带货。







