天能积极配合国家碳达峰、碳中和“3060目标” 助推经济绿色高质量发展

香港, 2021年3月15日 - (亚太商讯) - “加强对废旧动力电池的综合利用、再生利用,具有非常重要的意义,既有利于保护生态环境,也有利于保障资源安全。” 全国人大代表、天能集团董事长张天任两会期间表示。



2020年11月,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021- 2035年)》提出,2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%,2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。



公司在近年来不断把原有的设备改建成“绿色智能制造设备”,连铸连轧技术减少了原材料的消耗,人工成本和其它制造费用。技术改造可以提高公司的毛利率和净利率,降本增效,促进公司绿色可持续发展,也符合保护环境和节约资源的基本国策。天能动力(0819.HK)旗下天能股份(688819.SH)的归母净利润也同比增加52.8%达到22.8亿元,代表公司做为制造业的领军企业之一,还在高速发展,助力我国成为制造业强国。



我国是世界上最大的铅蓄电池生产国、出口国和消费国。根据中国产业信息网数据统计,全球铅蓄电池市场规模从2011年的372.1亿美元增长到2018年的445.2亿美元,且预计2020年全球铅蓄电池市场规模将达到459.8亿美元。铅蓄电池行业增长超过16%(工信部数据),行业规模超千亿。天能作为电动轻型车铅蓄电池的龙头企业,产能布局分布在浙江、江苏、安徽、河南、贵州等省。现有铅蓄电池产能超过80GWh,产品包括电动二三轮车动力电池、起动启停电池、电动特种车电池、储能电池等,不仅和全国各类上下游厂商实现合作共赢,也为当地政府增加了就业岗位和财务收入,另外,天能作为中国新能源领域的领军企业,积极布局循环业务,进行电池全生命周期管理。天能作为全国循环经济技术中心,立足铅、锂电池回收、冶炼、提纯,稳步扩大产能,建立多金属、多门类的大循环产业集群,获中国循环经济科技进步奖、中国发改委资源综合利用企业、国家循环经济试点认定。



中国经营报引述数据指出,2020年累计进口碳酸锂达50,102吨,同比增长71%,对外依存度达75%;镍的进口依存度在80%以上,钴的进口依存度高达97%。张天任表示,报废的动力锂电池是宝贵的‘城市矿山’,且金属含量远高于矿石,将其中的锂、钴、镍等有价金属加以回收,再生利用,能够提高资源利用效率,减少进口,保障国家资源战略的安全。



为配合大量退役动力锂电池的回收需求,天能浙江长兴一期7,000吨处置产能,在2020年9月正式投产,回收包括但不限于二轮电动车锂电池。回收技术方面,天能集团在国内拥有领先的回收技术,其中已经申请了15件相关专利,牵头或参与制定国家标准8项,实现废旧动力电池中镍、钴回收率大於98.5%。天能拥有全国领先的回收技术,如国内首创高富氧侧吹熔池熔炼技术,可减少废气、废渣量并节能节水,将废渣含铅量减少至少于1.5%。以及国内首创的再生铅烟气制酸技术更具有将废料净化大于 99.5%的能力,深入践行 “绿水青山就是金山银山”的两山理论。张天任说,近年来,公司进一步加大力度研发测试先进材料和高性能材料、高性能部件和引领性产品、系统集成技术。核心技术覆盖动力电池、启停电池、储能系统、燃料电池与下一代电池产品,力争为国家“3060目标”实现贡献天能的力量,展现天能的作为,体现天能的价值。据统计,2017-2019年,公司研发费用总投入超过30亿元。









话题 Press release summary



部门 能源 , 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network