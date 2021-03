Friday, 12 March 2021, 21:58 HKT/SGT Share: 追踪前第一大客户实控人持股,贝康医疗关联交易深度解析

香港, 2021年3月12日 - (亚太商讯) - 2021年2月9日,辅助生殖基因检测解决方案创新平台——贝康医疗正式登陆港交所。



众所周知,试管婴儿的过程非常复杂,一般来说,试管婴儿周期开始时,需要使用合成激素治疗患者以刺激生成多个卵子。经过1~2周的卵巢刺激,卵子被取出并受精。受精胚胎通常在实验室发育2~6天。植入胚胎前,具有若干特征的患者被建议进行PGT以检测潜在遗传疾病。胚胎植入后14日内将进行血液检测以检测试管婴儿是否成功。



而贝康医疗的PGT-A试剂盒可以在植入前筛查胚胎中的非整倍体(一种经常与试管婴儿(IVF)植入失败相关的染色体疾病)从而筛查胚胎是否正常发育,是我国目前首个也是唯一一个已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒。与此同时贝康医疗目前还正在开发另外两款植入前基因检测(PGT)产品,即PGT-M和PGT-SR试剂盒。其将与PGT-A试剂盒一起,构成一个完整的检测试剂盒系列。



不过上市前2020年贝康医疗将苏州医检所、山东医检所、本溪医检所出售给苏州双螺旋医学检验所。而苏州医检所、本溪医检所分别是贝康医疗第一大客户和第四大客户,均从事基因诊断和治疗业务。对于这一系列复杂的交易市场也是存在一点疑问。



那么为什么上市前剥离医检所业务及过往业绩期内第一大客户?



贝康医疗为筹备上市、精简业务架构及考虑到未来业务战略以及外商投资准入特别管理措施(负面清单)项下有关若干业务外商投资的相关中国法律和法规的要求,且贝康医疗定位为以研发为中心的基因检测解决方案提供商(而非检测服务提供商),因此于2020年4月、2020年5月及2020年6月将持有的苏州医检所、山东医检所和本溪医检(以下合称“医检所”)所的股权出售给苏州双螺旋。截至招股书发布,苏州双螺旋由贝康医疗创始人、董事长梁波的胞妹梁萍控股,因此梁萍为贝康医疗的关联人士,进而贝康医疗销售试剂盒给医检所构成关联交易。



出售医检所前,贝康医疗主要通过医检所向自身没有检测能力的医院和生殖中心提供基因检测服务;出售医检所后,贝康医疗不再向医检所提供基因检测服务,仅会向其出售基因检测试剂盒。



贝康医疗与医检所业务关系清晰,且该等关联交易根据香港联交所的要求进行了详尽的披露,招股书、法律文书备案等包含的公开信息均已通过联交所审核知晓,显示公司披露信息公平和透明,坚持落实良好的企业管治。



前第一大客户实控人对苏州双螺旋的持股比例仅为19%,低于20%



根据公开信息,贝康医疗董事长胞妹梁萍目前仅持有苏州双螺旋19%的股份,根据相关法律法规,持股比例低于20%已不再符合贝康医疗关联人士的定义,因此医检所与贝康医疗发生交易亦不再构成关联交易。



过往业绩期内收入未实现规模化,关联交易总体占比小



根据招股书,截至2020年9月底,贝康医疗的销售收入中,仅19.2%来自苏州双螺旋。且随着贝康医疗上市后业务规模的不断扩大,关联交易占收入的比例将持续被摊薄。苏州双螺旋作为贝康医疗的客户,与其他客户相比,在产品价格、折扣、结算、回款等方面并无区别对待。



辅助生殖医疗迎政策利好,贝康医疗奠定行业龙头地位



近日贝康医疗还与国内多家知名生殖中心达成合作,共同推动“圆1000个罕见病家庭健康生育梦”的大型公益活动,旨在帮助这些家庭阻断遗传病的代代相传。截至目前,公司已与上海交通大学医学院附属仁济医院和山东大学附属生殖医院等40余家大中型生殖医院建立了联合实验室,与200多个生殖中心开展了业务合作。



作为“十四五”规划的开局之年,随着生育政策的开放,国民经济能力的提升,在不孕不育率高居不下及“二胎”政策的大背景下,且笔者注意到在刚刚结束的“两会”上,民盟中央提案建议将生殖健康医疗服务费纳入医保,种种利好政策下,辅助生殖渗透率将逐渐提高。



(作者:海豚音)







