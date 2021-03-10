Wednesday, 10 March 2021, 17:06 HKT/SGT Share: 朝云集团今日挂牌上市：龙头地位稳固 长期发展看好

香港, 2021年3月10日 - (亚太商讯) - 据信报报道，备受市场关注的中国日化行业龙头企业——朝云集团有限公司（简称“朝云集团”，6601.HK）今日正式登陆联交所主板，发售价为每股9.20港元，每手500股。香港公开发售获得约172.32倍认购，国际发售获得约13.8倍认购。公开发售与国际配售均获超额认购的背后体现了投资者对朝云集团实力的充分认可。朝云集团是中国领先的一站式多品类家居护理、个人护理及宠物护理平台，主要开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。此次朝云集团成功上市，令港股市场日化领域再添一明星企业。



多品牌多品类前瞻布局，抢占行业领先地位



朝云集团旗下品类众多，覆盖广泛。根据灼识咨询的资料，在前五大中国家居护理公司中，朝云集团拥有最多的细分品类数量，共拥有七大核心品牌，包括超威、贝贝健、威王、西兰、润之素、倔强的尾巴、DUX德是。在家居护理行业，朝云集图拥有三大品类、二十八个细分品类及四个品牌。在今年快速发展的个人护理和宠物护理领域，朝云集团已建立七大品类、十六个细分品类和三个品牌。



不仅品类众多，朝云集团各品类实力也十分强劲，许多品类在业内属于市场领先地位。根据灼识咨询的资料，在2015年至2019年间，朝云集团连续五年在中国家居护理行业的本土公司中位列第三，并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四。同期，朝云集团在中国杀虫驱蚊市场以零售额计连续五年保持第一，在儿童适用杀虫驱蚊市场以零售额计位列第一；2019年，朝云集团在家居清洁及空气护理市场位列第二，同时在个人护理行业中的花露水市场位列前三。2020年上半年，朝云集团在在宠物除臭剂类别位列前五。



盈利能力不断增强 逆势增长全面步入快车道



于过往记录期间，朝云集团业绩稳中有增，并在2020年步入发展快车道。2020年前三季度，朝云集团实现总收入14.61亿元（人民币，下同），较2019年同期增长16.9%。此外，在2019年，朝云集团有多款单品上市不久后各自零售额超过1亿元，充分展现了公司强劲的产品开发及产品盈利能力。



从各品类的表现来看，截至2020年9月30日九个月，朝云集团家居清洁产品的收入较2019年同期增长29.7%；个人护理品类收入同比增长69.2%。朝云集团在2019年进入增速快、毛利高的宠物护理板块，新创立的倔强的尾巴上市4个月即获得宠物香水除味类目排名第一，并入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单，成为天猫新锐品牌，未来发展值得期待。随着朝云集团不断努力优化及扩大产品组合，未来仍有巨大的增长潜力。



黄金赛道增量空间广阔 公司远景看好



根据灼识咨询的预测，自2019年至2024年，中国家居护理市场零售额规模将从458亿元增长至694亿元，复合年增长率为8.7%。同期个人护理产品市场也将从4,587亿元增长至7,014亿元，复合年增长率为8.9%，市场增长空间巨大。此外，朝云集团自2019年进入宠物护理板块首战告捷后，将于2021年继续利用该业务进一步抓取增长机会，全面进军规模超千亿的宠物市场。



面对广阔的市场前景，朝云集团也从多个方面发力。以发售价每股9.20港元计算，朝云集团此次上市募得资金总额为2,888.4百万港元。据招股书披露，朝云集团所募集资金将主要用于产品研发、销售网络建设、市场营销、战略收购等方面。因此，从募资用途角度看，朝云集团将围绕一站式生活服务平台的定位，顺应消费升级趋势，关注消费者细分需求，进一步巩固自身优势，保持行业领先地位。



整体而言，朝云集团身处黄金赛道，又逢消费市场不断繁荣的历史机遇期。凭借多品牌多品类战略所形成的独特优势，随着在个人护理及宠物护理领域的持续深化，朝云集团有望以上市为契机开启新的发展篇章，以长期可持续的增长，为投资者带来可观的回报。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

