Tuesday, 9 March 2021, 16:00 HKT/SGT Share:

来源 GaN Systems 氮化镓功率晶体管价格降至1美元以下 这一关键里程碑标志着氮化镓在全球范围内被迅速采用



安大略省渥太华, 2021年3月9日 - (亚太商讯) - GaN（氮化镓）功率晶体管的全球领导者GaN Systems今天宣布，其低电流，大批量氮化镓晶体管的价格已跌至1美元以下。 这些晶体管通常用于智能手机和笔记本电脑以及各种消费品和工业应用的氮化镓充电器和AC适配器。 随着全球众多消费者，企业和工业市场客户的产量提高，GaN Systems预计氮化镓晶体管的价格会进一步降低。



使用氮化镓系统公司的低成本功率晶体管的飞利浦充电器



多年来，尽管人们已经认识到氮化镓的性能优势，包括较低的总体系统成本，更高的功率密度和功率效率，但许多电源系统制造商还是选择等待氮化镓接近硅的价格再采用。



“等待已经结束，我们终于看到价格低于1美元，这是一个里程碑。 随着数量的猛增，氮化镓价格已经逼近甚至低于硅MOSFET的价格，” GaN Systems首席执行官Jim Witham评论道。 “在短短几年内，我们看到氮化镓使电源系统变得更小，更轻，更凉也更便宜。 因此现在有非常多的客户在其产品和设计中使用氮化镓，也就不足为奇了。”



市场对氮化镓功率半导体的需求一直在增长。 根据“宏景研究所”Grand View Research）的预测，全球氮化镓半导体器件市场将从2020年的16.5亿美元（市场规模价值）以19.8％的复合年增长率增长，到2027年达到58.5亿美元。GaN Systems公司一直在经历这种增长，它最近宣布达到了2千万氮化镓晶体管的出货量 ，并将在2021年实现40倍的产能扩展。



根据Yole Développement 的说法，氮化镓的采用率上升是由大批量消费品市场（如快速充电器应用）推动的。 消费者和企业应用市场的高速增长，以及GaN Systems公司对工艺的不断改进和对成本控制的关注，使氮化镓价格下调成为可能。



由于GaN Systems公司业已证明的可靠性和大批量生产能力，这一趋势使其在许多市场上迅速采用氮化镓方面处于有利地位。



如欲了解更多信息或购买氮化镓产品，请访问cn.gansystems.com。







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