汽车之家上市在即 再添优质投资目标

香港, 2021年3月8日 - (亚太商讯) - 据彭博报道,汽车之家(2518.HK)拉开了2021年中概股回归二次上市的大幕,招股期认购火热,预计3月15日正式登陆港股。前有京东、中通快递等珠玉在前,后有百度、Bilibili等互联网巨头来势汹汹,汽车之家优秀在何处,得以成为今年第一家二次上市的优质投资目标?



广阔的行业版图 生态系统4.0时代



作为移动端日均活跃数第一的汽车服务平台,汽车之家持续扩大行业版图,目前已进入生态系统4.0时代,将消费者、汽车制造及经销商紧密联合了起来。针对消费端,汽车之家在自有平台上提供全面、独立及交互式的内容。内容包括原创内容、专业创作内容、用户创作内容、AI创作内容及中国最全面的汽车库,同时亦提供各种工具组合,目前,公司的内容及与用户的互动涵盖了汽车生命周期的各个阶段。汽车之家以此来产生强大的用户流量、维持用户参与度和忠诚度,进而产生品牌意识及购买意向。



针对汽车制造商和经销商端,汽车之家为其提供全套服务,继续扩大产品和服务范围。从成立之初的「 垂直内容媒体」转型为「建立以数据和技术为核心的智能汽车生态圈」,离不开新业务的发展。近年来,汽车之家不断为汽车制造商提供灵活、多样且切合彼等需求和特性的各种广告解决方案、工具及数据解决方案,并为经销商客户提供全面的销售线索服务及端到端数据驱动产品和解决方案。凭借全面的数据技术和解决方案影响的独特市场洞察力,不仅让汽车之家接触到了庞大、活跃的汽车消费者用户群,还使其成为了汽车制造商和经销商的首选智能平台。2020年来自创新业务的收入达20.05亿元,占比稳步提升至23.2%。



一流的管理团队 业绩增长强劲



面对市场竞争的复杂性和多变性,汽车之家的快速发展离不开业务精湛、敢于拼搏的优秀管理层团队。汽车之家俱有一支经验丰富的管理团队,能够灵活调动资源、积极应对行业政策变动带来的机遇和挑战。CEO龙泉先生不仅拥有多年的汽车行业专业实践,同时有丰富的一流互联网公司经营运营经验,是一位极具战略视野和领导能力的不可多得的人才。公司CFO邹钧先生于1999年获得美国得克萨斯大学企业管理硕士学位,在美国、欧洲及中国财务管理及资本市场方面拥有27年经验。邹先生还曾担任多家于美国上市的中国公司的首席财务官,其中不乏当当网及迅雷等知名互联网公司。自2006年至2008年邹钧先生在中国财富500强科技公司华为技术公司担任全球技术服务业务部门首席财务官,并曾任爱立信公司管理服务事业部全球财务总监。



在富有远见的管理层带领下,汽车之家近年来业绩增长强劲。招股书数据显示,2018-2020年,公司的净收入分别为人民币7,233.2百万元、8,420.8百万元及8,658.6百万元,实现了高速增长;归属于汽车之家的净利润分别为人民币2,871.0百万元、3,200.0百万元及3,405.2百万元。此外,其2019年的净利润率达到38.0%,是中国盈利能力最强的汽车服务平台之一。



强大的数据平台 丰富的市场洞察力



在技术研发端,汽车之家开发的强大的可扩展智能平台,是其取得成功和发展的基础。其在算法方面具有深厚的行业知识及丰富的市场洞察力。目前已经开发了并且在不断优化基于AI的用户智能引擎,同时建立了一个市场领先的大数据平台,拥有110PB+平台数据量、350TB+日增数据量及350k+日任务量。



在强大的数据处理实力及定制化的数据分析模型的支持下,汽车之家还开发出一系列「先知先觉先行」模块,如星云图及热力学图,其可使汽车制造商能够实时见证不断演变的市场格局。其独有的UVN-B模型及用户评审系统,进一步帮助公司进行用户分析,迎合用户需求。



综合来看,人们消费能力的不断提高,虽然汽车行业连续三年负增长,但中国的人均汽车保有量仍有巨大的增长空间,而在线汽车服务平台预计将提供更多服务场景,引领行业变革,中国汽车市场有着巨大的增长空间,汽车互联网行业亦有着极大的发展潜力。汽车之家作为行业内的龙头企业,公司拥有业内一流的在线服务平台,经验丰富的管理团队,强大的数据分析能力及强大的执行力,业绩扎实不仅屡屡实现逆市增长,表现可圈可点,未来亦蕴含巨大业务机会,汽车之家此番上市有望享受到估值溢价的机会,为亚洲市场和投资者带来惊喜。





