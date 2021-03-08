院士团队赋能贝康医疗：通过人工智能打造中国遗传知识图谱，提升遗传病诊疗与防治能力



香港, 2021年3月8日 - (亚太商讯) - 2021年3月6日，上市企业苏州贝康医疗股份有限公司(「贝康医疗」；股份代号：02170.HK)与苏州BioX生命智能产业研究院(「BioX产研院」)贺林院士团队签署成果转化协议，贝康医疗董事长与BioX产研院贺林院士出席了签约仪式，双方致力于打造国内领先的生命科学与临床遗传方向的人工智能研究和产业转化平台。











目前，在国内顶尖遗传学专家贺林院士的带领下，BioX产研院已完成开发中国首个遗传病人工智能知识检索库，覆盖中国1000种常见遗传病相关大数据的遗传知识图谱，通过整合国际权威遗传病数据库，为病历数据的关联提供了完整的数据框架模型。据悉，该遗传知识图谱已整合了多达31万篇遗传相关文献信息，覆盖人类已知的全部9000多种遗传病的数据信息，43401条基因数据信息，以及172861条药物化学数据等海量遗传病相关数据，并持续更新。利用人工智能构建的遗传知识图谱，有望解决目前遗传病检测难，患者信息匮乏，诊疗资源分布不均等痛点，从而帮助临床更快更全面地对遗传疾病进行诊疗。该研究成果目前正在通过贝康医疗进行产业转化，有望加速推进贝康医疗打造人工智能生殖遗传产品的研发，将研究成果快速转化为临床产品,建立遗传病诊断与辅助生殖的完整解决方案，使更多中国遗传病患者得以明确诊断并采取辅助生殖的方式帮助家庭彻底阻断致病基因的遗传。



贝康医疗作为中国第一家生殖领域基因产业上市公司，近期加速布局，于2021年3月4日在苏州工业园区规划建立新的总部基地，打造覆盖全国范围的生育IVD产业链及高端设备制造上下游集群。此次与贺林院士团队的合作，将进一步扩展贝康医疗在遗传病与辅助生殖产业的创新布局，真正实现通过基因科技创新，让更多家庭能够生育健康的孩子。









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