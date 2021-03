Thursday, 4 March 2021, 20:38 HKT/SGT Share: 中国燃气与中国石化订立战略合作框架协议 强强连手 推动天然气与液化石油气全产业链快速发展

香港, 2021年3月4日 - (亚太商讯) - 国内具领导地位的管道燃气营运商中国燃气控股有限公司 (「中国燃气」或「集团」;股票代号:384) 今天宣布,集团于二零二一年三月四日与中国石油化工集团有限公司(「中国石化」)订立战略合作框架协议,强强连手,大力发挥双方各自资源与终端市场上的优势,在天然气采购、LNG接收站利用、终端燃气项目、油气(天然气与氢气)站和充电桩以及液化石油气等各业务进行全方位深度合作,全面把握国家发展清洁能源和改善能源结构的庞大市场机遇。



根据战略合作框架协议,中国燃气将与中国石化在三大领域展开战略合作。在天然气业务方面,双方将共同研究合作组建天然气贸易公司,并按照中国燃气需求,从中国石化天然气资源池中进行统一采购。双方亦将共同研究合作组建暂定由中国燃气控股的合资公司,负责并购终端燃气公司和获取特许经营权等项目。



在液化天然气「LNG」方面,中国石化将支持中国燃气参股其新建的LNG接收站项目,中国燃气将按权益享有LNG进口资源的接卸窗口期,有助于尽快实现集团LNG进口的战略布局。此外,集团将利用其地方城市燃气、沿海进口LNG贸易及陆上LNG物流优势,发挥中国石化加油站/加气站布局,双方共同合作开发油气/充电桩合建站、LNG中转库及相关物流运输体系等,协力发展交通能源业务。



在LPG方面,中国燃气作为国内规模最大的纵向一体化LPG业务运营服务商,未来将会与中国石化在LPG贸易、物流领域深化合作,包括共同推进成立全国LPG进口商协会,协调对外采购,推动中国LPG进口价格指数的制定和应用。双方亦将共同研究投资建设沿海、沿江的液化烃公共库区,以及建立液化烃资源供应合作的可行性。中国燃气亦可让中国石化租赁和使用集团所属码头和库区,为中国石化LPG资源上岸经营提供支持。



集团主席、董事总经理及总裁刘明辉先生表示:「中国正坚定不移地推行绿色能源发展, 完善能源产供储销体系,推动清洁能源普及化、绿色化和市场化。作为燃气行业的领导者,中国燃气多年来不断通过业务和市场创新加强企业核心竞争力,推动集团全方位和高质量的业务发展。是次与中国石化达成的全方位战略合作协议将为集团可持续快速发展实现重大突破;一方面,集团将加快实现与大型石油天然气公司在集团层面的直接统一采购天然气资源,利用已建成的接收站,加速集团的LNG进口步伐促进天然气气源多元化,降低购气成本,提升保障供应能力;另一方面,双方在LPG资源供应,贸易与物流等各方面的全面合作,将加强集团在LPG上中下游的广泛布局,极大地促进码头、库区等资产的利用率,实现贸易与终端、终端与全新的智能微管网的全产业链快速发展。」



「国家持续推行严格的环保政策,发展清洁能源并改善能源结构,为中燃的持续快速增长提供重要的政策支持。2021年2月21日,国家发布了2021年中央一号文件 -《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,明确提出『推进燃气下乡,支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统』。中燃经过八年探索,融入物联网、5G和云平台等新技术,开发的液化石油气(LPG)智能微管网供气系统,迎来了巨大的发展机遇。与中国石化的战略合作,有助于中燃丰富资源供应渠道,加速实现智能微管网这一新业务的在全国范围内的拓展,为社会和民众提供『智慧』能源,为国家经济发展提供多元化的绿色能源,为股东、社会及员工创造更大的价值。」



中国燃气控股有限公司(「中国燃气」,股票代号:384)是一家领先的燃气运营服务商,主要于中国从事投资、建设、经营城市燃气管道基础设施,向居民及工商业用户输送天然气和液化石油气,建设和经营车船用天然气加气站。目前中国燃气在全国已拥有636个城镇的管道燃气专营权项目、17个天然气长输管道项目、556座压缩/液化天然气汽车加气站、106个多能互补的综合能源供应项目及一个煤层气开发项目,以及液化天然气等能源产品的进出口经营权,并拥有113个液化石油气分销项目。



