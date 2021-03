中信国际电讯公布二零二零年全年业绩

香港, 2021年3月4日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的跨国综合电信及信息通讯技术服务提供商中信国际电讯集团有限公司(「中信国际电讯」或「集团」;股份代号:1883)于截至二零二零年十二月三十一日止年度,录得股东应占溢利十亿二千三百万港元,较去年增加2.1%,如不计投资物业重估因素,同比增幅为4.4%。



(由左至右):财务总裁李炳智先生、主席辛悦江先生及行政总裁蔡大为先生



集团电信服务收入为七十九亿七千八百万港元,比去年同期上升约7.9%。总收入为八十九亿二千三百万港元。每股基本盈利为27.9港仙,较去年上升1.5%。



董事会宣布派发二零二零年末期股息每股16.0港仙,连同二零二零年中期股息每股5.0 港仙,全年每股股息为21.0港仙,按年增长5.0%。



中信国际电讯主席辛悦江先生表示:「二零二零年是充满挑战的一年,突如其来的新冠疫情严重冲击了世界经济,疫情造成的影响前所未有,企业经营困难大增。集团管理层在困难面前,带领全体员工坚定不移贯彻新发展理念,推动企业高质量发展,沉着有力应对各种风险挑战,持续提升服务质量、推动科研和新产品开发,在保持员工的健康的同时,维持电信网络平台的平稳运行,以及各项服务的不间断。集团整体经营实现稳中有进,盈利持续增长。」



集团的财务状况稳健,现金流充足。集团于二零二零年十二月三十一日之现金及银行存款约为十五亿一千九百万港元,足以满足未来十二个月的财务需求以及已订约资本承担。



业务亮点

企业业务继续开拓发展区域版图,增强SD-WAN覆盖。集团在中国大陆、港澳地区和东南亚的企业业务均实现良好发展。企业业务收入较去年增加4.5%至三十二亿二千七百万港元。集团持续在全球布局网络服务节点,扩大网络规模。专用网络服务覆盖已扩展至130多个国家约150个全球网络服务节点。集团还跟紧市场和技术发展趋势,提升网络智能化水平,增强SD-WAN(软件定义广域网络)覆盖,年内,集团已将全球SD-WAN网关增到45个。



宽带用户增加带动互联网业务收入持续上升。集团在澳门大力开展光纤宽带服务,宽带用户较去年增加约1.7%至超过十九万六千二百户,令光纤宽带服务收入增加。集团互联网业务收入为十一亿二千三百万港元,按年增加5.4%,另外,集团中信电讯大厦第三期(B)数据中心建设进展顺利,预计在二零二一年六月建成并投入使用。



澳门电讯完成5G组网建设,为澳门智慧城市建设作出贡献。截至二零二零年十二月三十一日,集团占澳门移动市场份额约44.4%;占澳门移动市场的4G用户市场份额约45.8%,继续保持市场领先地位。集团移动通讯服务收入为九亿五千七百万港元,较去年减少23.0%,主要由于世界各地多国政府年内采取多项封城措施,对集团的漫游相关服务收入造成不利影响。年内,集团克服疫情带来的各种困难,全力推进5G网络建设,并在二零二零年底完成5G SA网络部署,努力在二零二一年六月5G SA网络实现澳门全覆盖,争取早日投入商用。



开展业务创新,抓住市场机遇,国际电信业务继续保持快速增长。国际电信业务年内收入为二十四亿八千一百万港元,按年增加39.8%。集团把握企业讯息传递服务需求增长的市场机遇,讯息服务收入较去年增长86.6%至十二亿五千八百万港元。集团紧跟市场变化,巩固国际话音业务规模,话音业务收入录得增长。



发展策略

展望二零二一年,世界经济仍受疫情等多方面影响,经济复苏的前景不明朗,对集团的业务发展将带来一定的压力。然而,放眼全球,互联网、物联网、5G、人工智能、云计算、大数据等信息技术发展应用仍方兴未艾,充满机遇。集团将围绕最新趋势,加大科技创新和新产品研发力度,促进业务发展。



集团会继续以移动业务和互联网业务作为主要发展方向,寻求移动业务的规模和贡献进一步扩大,实现企业服务的市场份额进一步提高和产品更具领先地位。集团亦会采取有力的具体措施,努力保持现有业务的稳定发展,国际业务面向移动和互联网方向进行战略转型,巩固在移动市场的地位,进一步提高互联网化综合电讯企业的发展水平。



澳门电讯会做好5G网络建设和业务发展,期望在二零二一年将5G投入商用。并以此为契机,集团会积极参与澳门智慧城市建设,努力将澳门电讯发展成为智能城市主体运营商,为客户提供更好的综合信息服务。



集团将继续精心组织施工,完成中信电讯大厦数据中心3B建设工程,提升集团数据中心业务实力。集团会紧密结合市场要求,筹划其他楼层的发展计划。



同时,集团会抓紧国内大循环、国内国际双循环相互促进新发展格局下的重大发展机遇,重点推动与先进技术伙伴及运营商伙伴的合作,为跨国企业,尤其世界500强企业提供信息与通信技术(ICT)服务,协助企业客户推动数字化转型。



此外,集团会执行东南亚公司发展计划,加强品牌建设、扩展服务种类及业务覆盖范围,努力发展成为东南亚地区一站式ICT服务提供商,为集团业务增长提供新的动力。随着东南亚区域全面经济伙伴协议(RCEP)正式签署,相信会进一步吸引跨国公司及全球科技先驱者的踊跃投资,为集团的业务增长带来新机遇及新动力。



中信国际电讯行政总裁蔡大为先生表示:「二零二一年,集团将大力开展科技创新,促进企业互联网化、智能化、数字化转型,坚持以中国大陆市场为基础,以港澳为基地和桥梁,向国际市场拓展和覆盖的发展战略,把握5G业务发展机遇,大力拓展综合信息服务,坚定不移地贯彻新发展理念,在前进中再创佳绩。」







