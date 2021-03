亚太丝路投资与赛默飞世尔建立战略合作

香港, 2021年3月4日 - (亚太商讯) - 亚太丝路投资有限公司(「亚太丝路投资」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0767.HK)欣然宣布,集团与生命科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技(香港)有限公司(「赛默飞世尔」)就建立战略合作伙伴关系签订谅解备忘录,共同开拓在长寿医疗及健康研究领域的机遇。



赛默飞世尔作为生命科学服务领域的先行者,一直致力为其客户加快生命科学领域的研究,解决在分析研究上的复杂问题和挑战。集团与赛默飞世尔的战略合作初步为期三年,赛默飞世尔将为集团优先提供其最新技术、软件及解决方案。此等技术有助促进集团在长寿科学及医疗诊断方面的发展,并提升实验室生产力和研发实力,对集团长远发展长寿科学业务至关重要。



亚太丝路投资董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「赛默飞世尔在生命科学领域拥有全球领先的技术,将成为集团发展长寿科学业务的有力后盾,强化和支持我们的研发实力,进一步完善集团产业链,有助于集团打造世界领先的长寿科学生态系统平台。我们将以创新技术,共同在长寿医疗和健康研究领域进行研发,矢志为人类健康作出贡献,实现『让人类健康长寿』的愿景。」



关于亚太丝路投资有限公司

亚太丝路投资有限公司(0767.HK)主要从事长寿科学、借贷、证券投资及投资咨询业务。凭借管理层在生物科技行业的专业知识及技术,集团近年锐意进军国内长寿科学医疗行业,以崭新的长寿管理方案实现 「让人类健康长寿」的愿景,透过长寿生物制品、细胞及基因疗法,以及先进医疗等长寿科学技术,为人类的健康作出贡献,从而建立良好声誉。



有关更多资料,请浏览: http://www.irasia.com/listco/hk/asiapacificsilkroad/







话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network