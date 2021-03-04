Thursday, 4 March 2021, 14:31 HKT/SGT Share: 汽车之家开启火热招股 数字化转型迎来新一轮估值提升

香港, 2021年3月4日 - (亚太商讯) - 香港经济日报讯/ 2020年至今，中概股回归浪潮不断，京东、网易、百胜中国、中通快递、华住集团等多家公司已经完成了港股二次上市。今年，百度、腾讯音乐、欢聚集团、Bilibili和携程集团陆续传出将回港二次上市的消息。今起招股的汽车之家，正式打响2021年中概股回归当头炮，开启今年港股市场新一轮认购热潮。



汽车之家是中国领先的汽车消费者在线服务平台，通过为汽车消费者提供全面、独立及交互式的内容和工具以产生用户流量，同时加大对下沉市场的用户价值挖掘，扩大用户群。根据贵士移动的数据，按日活跃用户计，公司是中国最大的汽车消费者在线服务平台。2020年12月，公司移动端（移动网站、主要应用程序及小程序）的日均活跃用户数达到42.1百万人。与此前美股上市之初相比，汽车之家的营收结构发生了很大变化。营收结构由全部依赖于媒体服务及线索服务，转型至如今，包括数据产品、交易平台、车金融等在内创新业务收入占比近年来不断提升，2020年在线营销及其他的收入占比达到23%以上。



管理团队实力出众 企业价值不断提升



汽车之家的管理层团队拥有卓越的领导才能以及丰富的领导经验。公司CEO龙泉于1998年加入平安集团，曾任平安产险公司副总经理。此前，龙泉曾担任平安产险多个省级分公司副总经理、总经理等职务，曾在陆金所、蚂蚁金服等任职，还曾任国泰产险董事、总经理兼CEO等职，拥有在一流的互联网公司管理业务的丰富经验。



CFO邹钧拥有20余年以上的财务管理及资本市场经验，曾任当当、迅雷等多家中概股公司CFO以及华为全球技术服务部CFO、爱立信管理服务业务部全球财务总监。在担任创梦天地的CFO期间，带领该公司在纳斯达克完成首次公开发售以及该公司随后进行的私有化。



在管理层的领导下，近年来，汽车之家在公司治理领域屡获权威认可，其中包括在全球权威金融杂志《机构投资者》(Institutional Investors) 发布的｢2020 年度亚洲最佳企业管理团队榜单｣（The All-Asia Executive Team）中，以优秀的企业管理水平、卓越的领导力水平，以及专业的投资者关系工作能力从千余家优秀上市公司的激烈角逐中脱颖而出，一举包揽｢受尊敬企业｣、｢最佳CEO｣、｢最佳CFO｣、｢最佳投资者关系团队｣等7项大奖。在他们的带领下，汽车之家在港上市后将持续释放潜在价值，发展潜力可期。



深耕数字化转型 创新业务持续增长



近年来，汽车之家深耕车企数字化转型，不断优化产品的广度和深度，为厂商提供智能化营销解决方案，为经销商提供端到端的SAAS数据产品服务，致力于为汽车互联网产业赋能，构建智慧汽车生态圈，共创迈进汽车产业互联网。新业务表现上，公司的车金融、二手汽车交易等业务均呈现快速增长态势。



自2017年起，汽车之家大幅扩展车金融服务，增添了大量、各种贷款、租赁及保险产品。透过公司的平台，需要车金融的用户及汽车销售商能够便捷地获得各种优质贷款及保险产品，并使公司的合作金融伙伴有效提升交易量。



二手车交易方面，汽车之家瞄准中国二手车市场的发展潜力，继2018年投资天天拍并于2020年对天天拍进行后续投资后，公司不断整合二手车的上游供应，利用交易业务进一步发展车金融业务，并为二手车交易建立一个全面的C2B2C生态系统。根据艾瑞的资料，按2019年的销售线索总数据计，汽车之家与天天拍连手后，已成为中国最大的二手车交易线索平台。发展至今，汽车之家全产业链生态圈建设逐步完善，生态平台价值日益显现。



疫情加速了汽车产业数字化转型的进程，汽车之家作为具备流量领先优势的互联网汽车平台，公司在做强传统业务之外，还将持续进行数字化战略升级，打造汽车生态系统。此次上市，公司将把握机遇，凭借扎实的传统业务基础、SaaS产品体系的扩增，以及二手车等业务的增长，深挖更广阔的市场增长空间。





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