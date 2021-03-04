Thursday, 4 March 2021, 11:32 HKT/SGT Share:

来源 Apollomics, Inc. APOLLOMICS(冠科美博)UPROLESELAN注射液(APL-106)中国I期临床试验第一例受试者成功入组

中国杭州市和美国福斯特市, 2021年3月4日 - (亚太商讯) - Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，今天宣布，Uproleselan注射液(APL-106)用于治疗成人复发或难治性急性髓系白血病的中国I期临床试验第一例受试者成功入组。今年2月份，2家I期研究中心中国医学科学院血液病医院和浙江大学附属第一医院已经全部启动。



I期临床试验是「Uproleselan联合化疗治疗成人复发或难治性急性髓系白血病的I期和III期桥接临床研究」其中一部分，主要研究者为中国医学科学院血液病医院的王建祥教授，主要目的是研究Uproleselan在中国复发或难治性急性髓系白血病(AML)受试者中的药代动力学(PK)特征，评价Uproleselan联合化疗的安全性和耐受性。



关于Uproleselan注射液(APL-106)

Uproleselan (APL-106)是由GlycoMimetics发现和开发的创新药。Uproleselan (yoo’ pro le’ sel an)能阻断E-选择素(骨髓细胞上的一种粘附分子)与血液癌细胞结合，从而阻断骨髓微环境中白血病细胞的耐药机制。2017年，美国FDA授予Uproleselan治疗成人复发或难治性急性髓系白血病突破性疗法认定。Uproleselan由Apollomics(冠科美博)于2020年1月从美国GlycoMimetics引进，Apollomics拥有中国市场(中国大陆、香港、澳门和台湾)的临床开发、生产和商业化销售权利。



2020年9月，Uproleselan注射液获得国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展Uproleselan联合化疗治疗成人复发或难治性急性髓系白血病的I期和III期桥接临床研究。2021年1月被国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)纳入突破性治疗品种。



关于急性髓系白血病(AML)

急性髓系白血病(AML)是一种血液和骨髓的肿瘤，它是一种侵袭性疾病，导致骨髓产生不能执行正常功能的未成熟细胞，并发展成白血病细胞。在美国，每年约有20,000例AML新发病例，5年生存率为28.7%1。2019年中国AML新发病例约26,900例2，复发或难治性AML预后极差。



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。



1National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program

2Source: CIC Report.



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Wilson W. Cheung

首席财务官

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