来源 InvestHK 香港特别行政区政府投资推广署鼓励澳洲企业善用香港在粤港澳大湾区营商优势

香港, 2021年3月2日 - (亚太商讯) - 香港特别行政区政府属下部门投资推广署今日(三月一日)在悉尼举办题为「香港:开拓海外新商机的大湾区合作伙伴」的研讨会,以网上及实体形式同步进行。此次研讨会吸引超过400名香港和澳洲企业及行业代表出席。



商务及经济发展局局长邱腾华于投资推广署今日(三月一日)在悉尼举办的「香港:开拓海外新商机的大湾区合作伙伴」研讨会上作网上主题演讲,推介粤港澳大湾区的庞大发展潜力,并鼓励澳洲企业把握商机。



投资推广署署长傅仲森今日(三月一日)在悉尼举办的「香港:开拓海外新商机的大湾区合作伙伴」研讨会上透过网上形式致开幕辞,展示香港在粤港澳大湾区发展中庞大的营商机遇及综合优势。



粤港澳大湾区发展专员袁民忠于今日(三月一日)在悉尼举办的「香港:开拓海外新商机的大湾区合作伙伴」研讨会上作网上主题演讲。



研讨会重点介绍粤港澳大湾区(大湾区)的吸引力,以及香港在大湾区整体发展中的战略地位,并邀得澳洲商会商业领袖理事会Paul Nicolaou和不同领域的知名讲者亦在会上分享见解。



商务及经济发展局局长邱腾华于网上主题演讲中推介大湾区的庞大发展潜力,并鼓励澳洲企业把握商机。他表示,根据研究,大湾区的面积虽然仅占整个中国的百分之一,人口占全国人口百分之五,但其生产总值占全国生产总值百分之十二,出口贸易占全国贸易额的百分之三十七。



他说:「大湾区的铁路系统完善,世界级的机场和货柜码头,以及完备的电讯网络,是国家经济发展的重要火车头。大湾区内11个城市各展所长,共同将大湾区建立成为全球最繁荣的地区。绿色和可持续发展项目亦是另一个大湾区吸引国际企业的领域。综观各项研究,估计到二○三○年大湾区的地区生产总值将达4.7万亿美元,对澳洲企业实是不容错失的机遇。」



粤港澳大湾区发展专员袁民忠亦于研讨会作网上主题演讲,他说:「香港在『一国两制』下,有助并受惠于大湾区的发展。香港将藉大湾区发展为切入点,进一步融入国家本地市场,更积极加强香港作为促进者的角色,联系本地和国际市场。香港扮演好双轨角色将能继续推动本地经济,有利在港经营的企业充分利用香港优势,把握大湾区机遇。」



香港驻悉尼经济贸易办事处处长陈楚颖于研讨会上致欢迎辞,投资推广署署长傅仲森随后亦透过网上形式致开幕辞。傅仲森致开幕辞时展示香港在大湾区发展中庞大的营商机遇及综合优势。傅仲森表示:「我认为大湾区是全球最令人振奋的经济发展计划。大湾区内拥有7 200万消费者,很多内地最具创新意念的企业亦在区内设点。香港作为领先国际金融中心的地位,其他不同行业亦发展蓬勃,将有利促进区内经济发展。加上大湾区与其他区内经济体在贸易和投资方面的往来,尤其是与东南亚国家联盟的互动,亦将提供很多新机会。」



其他讲者包括伍伦贡大学集团行政总裁马傲安,她于研讨会上分享集团如何藉香港拓展全球高校网络。AirTrunk首席执行官兼创始人Robin Khuda、毕马威中国另类投资主管合伙人及毕马威香港金融服务业税务主管合伙人包廸云、澳大利亚中国工商业委员会主席David Olsson和护瞳行动慈善业务及政府关系总监Michael Allen于论坛中探讨香港前所未有的新机遇,该论坛由澳大利亚商业理事会环球事务委员会主席Warwick Smith主持。



