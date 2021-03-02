国美零售(493.HK)获投资人高度认可 溢价57.6%成功配售约45亿港元，加速深化零售布局

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|Tuesday, 2 March 2021, 09:17 HKT/SGT
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香港, 2021年3月2日 - (亚太商讯) - 国美零售 (493.HK)今日公布，为加速集团“家‧生活”战略第二阶段的深化升级、扩大全国线上线下双平台网络的广泛布局，并通过引入更多长期坚定看好国美零售未来的机构投资者以优化股东基础，公司于2021年3月2日成功在市场配售融资约45亿港币。配售价为每股1.97港元，较公司过去60天收盘均价溢价约57.6%。这充分反映机构投资者对公司未来发展的高度认可及信心。
根据公告，卖方将认购2,279,976,000股新股份，相当于本公司于公告日期的已发行股本约10.58%，及经认购事项扩大的已发行股本约9.57%。
本次发行募集资金均将用于发展公司战略第二阶段，拓展线上线下双平台业务，拓展数字化本地零售的未来发展，提高公司的核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的战略实施成功。同时本次发行后，集团资产负债率将显着下降，使得公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
国美零售一直是中国内地零售行业龙头企业之一，拥有34年零售基因。近年来，集团围绕“家·生活”战略，基于本地化零售模式，打造多场景、多频次的线上线下互动双平台，充分发挥自身在供应链、社群、物流、服务交付等方面的全链条资源与能力，将最好的商品、更低的价格、满意的服务带给全国消费者。
今年开年至今，集团经营数据非常亮眼。截至2月底，线上线下双平台GMV同比增长近4倍，日活增长超过260%。销售的增长主要是来自公司的内功修炼，即“家·生活”战略第二阶段实施带来的突破性成效。目前，国美在全国已拥有超过3,800家零售实体店，县域店增长迅猛，已超过2,200家。所有门店已经全部实现数字化升级，并且均采用一店一页线上线下运作模式，使用视频导购、专业导购、礼宾服务等覆盖周边3-5公里。线上社群数量已近100万，线上线下会员已超过2亿。
未来，集团将以平台思维、用户思维、科技思维为出发点，围绕国美“家·生活”战略第二阶段构建线上平台、线下平台、供应链平台、物流平台等多个平台，以娱乐、低价、服务与科技为核心经营策略，满足用户全方位的消费与服务需求，使用户获得更优的商品、更低的价格和更好的服务，持续用科技和智慧缔造真快乐，成为人们最喜欢的娱乐卖、娱乐买、分享乐消费平台。
随着新冠病毒疫情预期持续受控，宏观经济将迎来更大的增长动力，零售消费有望不断增长，国美零售将致力把握这个巨大的机遇，奠定集团长期稳健发展的基础，为股东带来更大的回报。
关于国美零售控股有限公司
国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号：493)。国美集团1987年于中国成立，从事电器及消费电子产品的零售业务，是中国知名的电器及消费电子产品零售连锁企业。国美零售积极打造具有国美特色的零售之路，从传统的“家电零售商”向以“家．生活”整体方案提供商、服务解决商和供应链输出商转型，为消费者提供涵盖家电、家装、家居和家服务的优质商品及服务。
更多详情请浏览公司网站：www.gome.com.hk
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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