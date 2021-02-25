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  • Thursday, February 25, 2021
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Thursday, 25 February 2021, 14:59 HKT/SGT
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来源 Chen Lin Education Group Holdings Limited
教育部正式批准江西应用科技学院新增4个本科专业

香港, 2021年2月25日 - (亚太商讯)  - 辰林教育集团控股有限公司（「辰林教育」或「公司」，股份代号：1593）旗下江西应用科技学院正式获教育部批准新增四个本科专业，分别是区块链工程、宝石及材料工艺学、跨境电子商务、新媒体艺术专业。上述四个新增专业将从2021年开始招生。至此，江西应用科技学院本科专业总数达35个，包含工学、管理学、经济学、文学、教育学、艺术学6个学科门类。

关于辰林教育集团控股有限公司
辰林教育是江西省领先的民办高等教育供货商之一，于江西省南昌市营运一所名为江西应用科技学院的民办大学，提供本科专业及专科专业，及提供多元化的教育相关服务，并运营一所名为江西文理技师学院的全日制职业院校。

辰林教育的教育宗旨是为中国的城镇建设与管理培养高层次、高技能、创新型和应用型人才，致力于为其学生提供卓越的民办高等教育，幷提供涵盖了范围广阔、以市场为导向的研究领域及职业培训，其中包括国际商务、电子商务、物流管理、物联网工程、土木工程、软件工程、机械制造及自动化和机器人工程。除了大学营运所得收入外，辰林教育亦提供多样化的教育相关服务，幷为其业务贡献了可观收益。辰林教育的教育相关服务主要包括了实习管理服务，导修及课程管理服务。

此新闻稿由博达浩华国际财经传讯公司代表辰林教育集团控股有限公司发布。

如有垂询，请联络︰
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话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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