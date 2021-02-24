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来源 Quamnet 【华富财经杰出企业大奖2020】颁奖典礼于2021年2月3 - 4日圆满举行 大奖疫情下建立营商新思维 获商界媒体广泛支持

香港, 2021年2月24日 - (亚太商讯) - 由华富财经网主办的【华富财经杰出企业大奖2020】，已于2021年2月3日和4日假富豪九龙酒店 (Regal Kowloon Hotel) 圆满举行，12间获奖公司代表及嘉宾共同见证大奖踏入十二周年。大奖在疫情下仍获得商界，香港及海外媒体支持，一同见证获奖公司卓越成就。



第十二届【华富财经杰出企业大奖】 睿智营商 再闯高峰



作为香港领先的专业财经网站，华富财经网在专注财经领域之余，亦聚焦大众关心的优秀表现行业，自2009年起举办【华富财经杰出企业大奖】，至今已踏入第十二年。



【华富财经杰出企业大奖】的评审团由华富财经网编辑部、研究部团队，以及一班独立的经济分析师组成。在收集各界提名后，每间企业均须递交基本资料和自我评价报告以作评选。评审团再依据八大范畴，包括: 优秀产品及服务、品牌形象、管治方针、市场推广、发展策略和潜力、业内成绩、企业社会责任，以及独特的经营理念或发展，从各行各业选出具代表性的企业，接受嘉许并颁发奖座以作表扬。



今年为第十二届【华富财经杰出企业大奖】，以「睿智营商 再闯高峰」为题，希望藉此嘉许卓越企业在过去一年风高浪急的环境，仍然秉持信念，并以独特的营商睿智站稳业界，锐意缔造更高境界的精神。



本届获奖公司来自多个商业界别，包括金融服务、互联网企业、移民顾问、TMT、信息与科技服务供货商、物流及保健服务等。



今年共有12间公司荣获大奖，成就获得肯定，包括：宝宝树集团、Bartra Wealth Advisors Limited、Beng Soon Machinery Holdings Ltd、中国人寿信托有限公司、中手游科技集团有限公司、中信国际电讯CPC、嘉里物流、LFG 投资控股有限公司、伟禄亚太证券有限公司、伟禄集团控股有限公司、宏基集团控股有限公司及环亚国际医疗科技集团有限公司。



颁奖典礼汇聚菁英 获商界媒体广泛支持



出席是次颁奖典礼的嘉宾包括: 财经事务及库务局副局长陈浩濂先生太平绅士、香港市务学会荣誉主席陈裕光博士、香港经济师学会会长郭德心先生及注册财务策划师协会会长黄敏硕先生。



中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理陈耀峻先生表示︰「2020年是充满惊涛骇浪和挑战的一年。尽管全球被疫情笼罩，卓越企业凭借其坚持，超卓表现及睿智突围而出。华富财经杰出企业大奖踏入第十二年，竭力肯定香港企业的出色表现，矢志成为香港获得认可的财经媒体，为企业管治和企业发展设定标准。华富财经藉此衷心祝贺今年所有获奖公司，2020年确实为获奖企业立下深刻轨迹。这些企业过去一年的进步不但竖立良好企业形象，更在艰难时刻为其他企业建立良好榜样。」



颁奖礼获得中外媒体鼎力支持

本届颁奖典礼获中外媒体广泛报道和支持，包括《英文虎报》(The Standard)、《财股网》、《汇通财经》等。



【华富财经杰出企业大奖2020】得奖名单﹙排名按公司英文字母顺序排列﹚

1. 杰出投资价值互联网企业 2020 宝宝树集团

2. 杰出爱尔兰移民咨询服务及投资移民项目2020 Bartra Wealth Advisors Limited

3. 杰出拆除服务供货商 2020 Beng Soon Machinery Holdings Ltd

4. 杰出强积金计划 2020 中国人寿信托有限公司

5. 最佳TMT公司 2020 中手游科技集团有限公司

6. 杰出信息及通讯科技服务供货商 2020 中信国际电讯CPC

7. 杰出环球第三方物流服务供货商 2020 嘉里物流

8. 杰出综合金融企业 2020 LFG 投资控股有限公司

9. 杰出辅助生殖健康服务企业 2020 环亚国际医疗科技集团有限公司

10. 杰出证券服务发展 2020 伟禄亚太证券有限公司

11. 杰出多元化综合企业 2020 伟禄集团控股有限公司

12. 杰出综合地基服务 2020 宏基集团控股有限公司



【华富财经杰出企业大奖】网站: http://events.quamnet.com/landing/QOEA2020



【华富财经杰出企业大奖2020】照片

请到【华富财经杰出企业大奖2020】网站，下载更多照片:

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