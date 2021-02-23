Tuesday, 23 February 2021, 18:16 HKT/SGT Share: 冲击高端现制茶饮第一股 奈雪的茶或迎新增长

香港, 2021年2月23日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，长期以来，茶饮是中国传统文化中重要的一员。茶具有独特的风味及可与其他配料完美融合的特性，促成了茶饮文化非凡的发展之路，尤其自珍珠奶茶风靡全球以来，风味多样化的创新茶饮逐渐征服人们的味蕾，愈发契合日常生活节奏，驱动着中国现制茶饮市场的快速发展。



港股市场或将迎来高端现制茶饮第一股。2021年2月11日，茶饮头部品牌奈雪的茶正式向港交所提交上市A1申请，启动上市流程，J.P. Morgan、招银国际及华泰国际为其联席保荐人。此次冲击上市，奈雪的茶有望翻开茶饮市场崭新的一页。



作为中国领先的高端现制茶饮连锁品牌，奈雪的茶专注于提供采用优质食材现制的优质茶饮，通过自营的高端现制茶饮店，打造出适合聚会且能享受优质茶饮体验的高端社交场所，志在令奈雪的茶成为客户日常生活的一部分。根据灼识咨询的资料，奈雪的茶首先在中国使用新鲜水果制备现制茶饮并首先在中国创新提出现制茶饮搭配烘焙产品的概念。



高端现制茶饮为当下正红的黄金赛道



根据灼识咨询的资料，茶一直是中国最受欢迎的饮品，按零售消费价值计，中国茶市场的总规模由2015年的约人民币2,569亿元增长至2020年的约人民币4,107亿元，已占中国非酒精饮料市场超过35%，市场规模预计于2025年扩大至约人民币8,102亿元，未来空间广阔。



随着以奈雪的茶为代表的新式现制茶饮的诞生及进一步发展创新，中国茶饮市场获得新的快速增长动力。根据灼识咨询的资料，按零售消费价值计，中国现制茶饮于2020年的市场总规模约为人民币1,136亿元，预计到2025年将达到人民币3,400亿元，复合年增长率为24.5%。对比茶叶、茶包、茶粉及即饮茶饮等其他茶产品，现制茶饮的增长前景最为可观。



从消费者的角度看，中国消费者的人均可支配收入迅速提高，消费能力增强，消费升级态势明显；加之饮茶文化的日益普及，人们追求更高品质的饮茶体验，高端现制茶饮的消费意愿强烈。据灼识咨询调查，60.5%的受访者表示，在过去的一年，其在高端现制茶饮店的消费金额占其在现制茶饮店消费总额的百分比有所提高。灼识咨询预计，高端现制茶饮店于2020年至2025年的增速仍将超过其他现制茶饮店的平均增速，占中国截至2025年现制茶饮店现制茶饮消费价值总额的约24.8%。奈雪的茶坚持长期打造高端茶饮品牌，无疑是选择了一条拥有极佳前景的黄金赛道。



持续快速扩张 实现黄金赛道全面布局



奈雪是一个年轻的品牌，对行业、品牌及用户的深入洞察和思考促使这家成立于2015年的连锁茶饮店飞速发展。根据招股书，奈雪的茶茶饮店数量由2017年12月31日的44间增加至2020年9月30日的422间。根据灼识咨询的资料，截至2020年9月30日，按覆盖的城市数目计，奈雪的茶拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。



在收入方面，根据招股书，奈雪的茶门店所产生的收益由2018年的9.09亿元人民币增加至2019年的22.92亿元人民币，并由截至2019年前三季度的15.92亿元增加至2020年同期的19.86亿元，增长速度明显。



疫情的负面影响正逐渐消退，奈雪的业绩已实现强劲复苏，线上下服务的大行业中都属表现最突出的品牌。截至2020年9月30日止三个月，奈雪的同店销售额实现5.12亿元，达到2019年同期销售额的约90.9%。



可见身处黄金赛道的奈雪的茶，凭借自身独到的行业见解，高品质的品牌形象深入人心，搭配多元化的产品以满足各式需求，随着门店不断扩张，规模优势或带来利润的上升，牵手资本市场后的奈雪的茶有望迎来更亮眼的增长。







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