黑桃资本冀建立以SPAC为主题的投资组合

香港, 2021年2月22日 - (亚太商讯) - 对于特殊目的收购公司 (SPAC) 而言,2020年是丰收之年。市场上迎来了更多的知名投资者,而通过这种独特结构上市的公司的数目更刷出新纪录。超过230家空白支票公司 (blank-cheque companies) 于去年的集资金额高达800亿美元。这不但令以SPAC形式上市的数量占整体美国首次公开招股 (IPO) 约百份之五十,而SPAC的集资金额更超越了传统的首次公开招股。



黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生



特殊目的收购公司潮流继续炽热



在SPAC于美国继续受到机构和私人投资者青睐的同时,它们在亚洲也愈来愈受欢迎。在远东的精明投资者亦正在迅速赶上这个势头,其中包括赌场大亨何猷龙先生的家族办公室 — 黑桃资本有限公司。



黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生说:「我们作为来自亚洲的家族办公室,希望能早着先机建立以SPAC为主题的投资组合 (SPAC-themed portfolio)。」谭先生补充说:「当然,我们必须作严格筛选— 我们只会考虑那些具有巨大潜力的高质素SPAC」。



一个时机 两个要求



谭先生认为,当前接近零利率,或什至在某些情况下负利率的环境是促使以SPAC形式上市成功的因素之一。谭先生说:「宽松的货币政策意味着更低的资金成本和对投资者更大动力去寻求投资机遇。SPAC于新一年迎来一个好开始。今年短短两个月已有超过140家SPAC上市,集资超过450亿美元,占往年全年整体集资额的56%,正正反映出SPAC市场是如何炽热。整个SPAC的势头一定程度上也与市场上充斥着大量寻求回报的资金有关。当利率回升时,这个势头亦可以慢下来。」



谭先生指出黑桃资本家族办公室十分看重保荐人的评选标准。谭先生解释:「我们有两个要求,那就是保荐人的名声及其投资往绩。保荐人是SPAC的灵魂人物。他们制定了公司的投资路线图。保荐人的往绩使我们对他们的能力有一定的了解。我往往发现一对一的投资者会议是一个了解保荐人对其SPAC所持的愿景和策略的好渠道。信誉卓著的保荐人可以增强投资者的信心。有些人指出保荐人通常会获得SPAC 20%的股权;对此我认为,这种机制有助使保荐人的利益与投资者的利益保持一致,故此是正面的。只要保荐人能交出亮丽的成绩单,他们是理应获得相应的回报。毕竟,如果保荐人成功收购或与优秀的目标合并(即所谓去特殊目的收购公司化,de-SPAC),那么所有人都会成为赢家。」



SPAC相对简明的架构也开始吸引很多家族办公室的兴趣。谭先生说:「SPAC顾名思义就是透过合并私人企业令其上市作为唯一目标的公司。它们的存在期限通常不超过两年,而SPAC在上市之前亦会公开其计划收购的目标所属的行业板块。SPAC筹集的资金一般也揭示未来收购目标的规模,即通常是SPAC规模的3到4倍。这种清晰度是投资者所欢迎的。」谭先生续说:「此外,假如投资者不看好收购目标,SPAC发行人可以上市招股价回购他们的股本。这种保本机制为投资者提供更大的保证。」



谭先生认为,投资者教育势将鼓励更多的亚洲家族办公室以及其他区内投资者参与SPAC投资。其忆述:「在去年进行我们的第一笔SPAC投资前,我们与很多投资银行及私人银行进行了多轮深入讨论。在这个过程中,他们明白我们的投资胃纳和筛选标准,故能介绍不同SPAC的投资机会。」



对于黑桃资本投资SPAC的目标回报,谭先生说:「我们看到一些明星SPAC的表现确实令人印象深刻,例如QuantumScape 和Draft Kings,它们在2020年分别为投资者带来约10倍及4倍的回报。当然,我们希望获得优于大市的回报,而我们相信要实现这一目标的关键是在优质的SPAC公开招股时便进行投资。」



有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产发及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。







