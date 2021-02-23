Monday, 22 February 2021, 17:02 HKT/SGT Share:

来源 Intertrust Group 富信集团：中国私募基金必须进行投资，以满足投资者日益增长的透明度需求 富信集团预计，未来五年全球私募基金行业需要花费55亿美元，才能满足投资者的透明度需求

北京，上海, 2021年2月22日 - (亚太商讯) - 富信集团（“富信集团”、“Intertrust Group”或“本公司”；泛欧交易所代码：INTER）最新研究显示，随着主流投资者日益转向私募基金行业以追求更高收益，中国私募基金业面临日益增长的透明度需求。富信集团向30多个国家和地区的客户提供专业的基金行政管理服务，在该领域处于全球领先地位。其预计未来五年全球私募基金行业将需要花费约55亿美元，才能满足这些日益增长的透明度需求。



富信集团与《全球托管人》（Global Custodian）联合发布的最新报告《未来的私募基金首席财务官：数字化时代的演进》（The future private capital CFO: Evolving in a digital age）显示，中国私募基金行业的首席财务官预计，有限合伙人（大多是主权财富基金和国家养老基金）在未来十年将越来越频繁地要求数据更新。在中国，80%的受访者预计投资者希望查看实时或每日更新的投资组合业绩信息，71%的受访者预计投资者希望查看运营服务水平协议（SLA）。在中国，超过半数（58%）的首席财务官预期需要每日或实时更新网络安全信息，而40%的首席财务官预期需要每日或实时更新环境、社会和公司治理（ESG）信息，在全球范围内，上述两个数据分别为57%及51%。



与其他国家的同业相比，中国私募基金的首席财务官预计，中国投资者将更加重视投资组合业绩和服务水平协议的信息更新，中国和全球分别有64%及50%的首席财务官预期需要实时或每日更新这些信息。



尽管需要大量投资才能满足这些日益增长的需求，但这也与私募基金倾向于保密的传统相冲突。富信集团提醒称，私募基金要么满足这些需求，要么将面临明显的竞争劣势和潜在的监管压力。



富信集团亚太地区董事总经理唐乐宁（James Donnan）表示：“对中国的有限合伙人来说，‘业绩’不仅仅是收益。他们想要了解最新的关键绩效指标，比如现金或债务水平、日销售额或租金拖欠和服务水平协议，所有这些指标都显示企业是如何在一个复杂市场进行运营的。普通合伙人必须比以往任何时候都更加致力于为有限合伙人提供可靠信息，让有限合伙人感到放心。在中国存在巨大机遇之际，这只是良好的投资者关系，他们需要越来越多地争夺附加资本承诺。”



研究还发现，中国27%（全球21%）的首席财务官预计，满足投资组合业绩需求将会导致其资源被消耗得最多。其他预计将导致资源被消耗的因素包括运营（中国21%，全球19%）；监管（中国16%，全球17%）；网络安全（中国13%，全球16%）；投资者需求（中国20%，全球15%）；环境、社会和公司治理（中国2%，全球6%）；多元化与包容性（D&I）（中国1%，全球6%）。



在中国，24%的首席财务官表示将通过投资于技术以满足日益增长的投资者需求，23%的首席财务官表示将扩大内部财务团队规模，22%的首席财务官将外包更多职能，18%的首席财务官将投资于分布式账本功能，11%的首席财务官将保持目前内部与外包之间的平衡。



唐乐宁补充道：“外包使普通合伙人可以接触到具有规模经济效益的合适人员和系统，让他们能够专注于吸引和部署资本。然而，他们应该与一家在中国有多年经验、了解国内外市场复杂性的服务提供商合作。”



*资料来源：与富信集团合作的《全球托管人》Global Custodian，在2020年11月20日至2021年1月26日期间，对全球超过300名私募基金首席财务官进行调查，其中54名来自中国



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在富信集团，我们的4,000名员工致力于为全球30多个国家和地区的客户提供专业的基金行政管理服务。我们获认可的合作网络还覆盖了100多个其他国家和地区，为客户提供支持，这进一步扩大了我们的优势。我们专注于提供定制化企业、基金、资本市场和私人财富服务，让我们的客户能够在世界任何地方投资、发展和茁壮成长。作为国际业务的核心，我们将本土专业知识与创新的专有技术结合在一起，提出令人信服的解决方案，所有这一切都让我们的客户领先一步。







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