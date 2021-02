Monday, 22 February 2021, 10:01 HKT/SGT Share: 中广核矿业(1164.HK) 月内最大涨幅超过90% 创近四年新高

香港, 2021年2月22日 - (亚太商讯) - 中广核矿业(1164.HK)近期股价持续攀升,创近四年新高,月内最大涨幅更超过90%。从2020年年底开始,中广核矿业的股价便一路上涨,获得大量投资者看好。事实上,中广核矿业近期有不少好消息,这包括哈萨克新铀矿项目将于2021年6月30日前交割,公司的年度权益包销量将有望达到现有规模的三倍。此外,年初德国金融指数提供商Solactive发布指数最新调整公告,宣布将中广核矿业同时纳入两个铀矿指数,据了解,如今中广核矿业已经成功被全球所有铀矿ETF纳入指数,意味着中广核矿业将进一步登上国际资本市场舞台,获得更多的关注度、更好的流动性以及更稳定的资本支持。这次大幅上涨一方面是被动基金会增持股份,一方面也代表更多西方投资者注意到香港被持续低估的天然铀公司。



消息面上,分析人士表示,天然铀的需求与日俱增,相反全球铀供给却因为疫情的影响而萎缩。越来越多的投资者认识到天然铀行业的投资洼地,如果卫生事件持续,全球两大铀矿商停产数月,来自生产商的现货采购需求上升,则铀价在当前水平上进一步上涨的概率较大。据了解,由加拿大帝国商业银行和长江实业共同控股的加拿大怡东集团有限公司,把持有的加拿大铀业公司NexGen的7.5%可转债转换成普通股,也侧面反应了天然铀行业蕴藏的巨大投资潜力。



面对气候变化、环境风险挑战、能源资源约束等日益严峻的全球问题,清洁能源、可持续能源发展显得至关重要。习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。而目前中国的能源结构和发展状况,距离目标实现还有较大差距。中国能源仍然以化石燃料为主,核能作为重要的清洁能源其占比仍然很低。不过国家对于核能的重视程度不断提升,低碳电力的发展在全球已经成为主流的声音,核电的零碳排放、全天候、边际成本低的优点使得核电在未来世界范围内的重要程度与日俱增。尤其以中国为代表的新兴经济体随着第三代核电技术的成熟,展示出越来越雄劲的核电发展规划,这同步将带来更多的天然铀需求。目前全球已探明铀矿呈现较为集中的态势。因此,当前全球铀资源呈现供应偏紧而需求与日俱增的趋势,未来铀价格或迎来强劲复苏。



中广核矿业是中国广核集团海外铀资源开发、投融资的唯一平台。主营业务为天然铀资源开发和贸易,是中国唯一一家纯铀业上市公司,也是全球唯一一家背靠核电集团的纯铀业上市公司,在天然铀贸易和投资领域具有先天优势,同时在产和待产项目中具有极大的成本竞争力。优质的矿山资产是矿业公司的核心价值所在,据知,中广核矿业拥有的在产铀矿项目和待开发铀矿项目的成本均在全球同类项目排名的前列,成本竞争力明显。优质的资产也是中广核矿业在长期低迷的天然铀市场中持续保持可观盈利和大比例分红的基础。值得一提的是,在定价体系方面,不同于大多数铀矿公司采用“现货价+期货价”的混合价格体系,背靠全球第三大核电集团,中广核矿业不仅无需担心产品销售,在自有包销产品的销售定价方面也全部采取长贸合约价,而在成本端又占据低价矿资源,这也是中广核矿业高利润水平的秘密所在。



在国家核电发展战略规划背景下,若考虑到新增产能、天然铀的巨大需求缺口、铀价反弹以及纳入全球所有铀矿ETF后源源不断的资金支持等因素,中广核矿业业绩将有望持续稳定上行,实际回报率也可能会有更大的突破空间﹐前景值得期待。





